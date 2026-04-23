&TEAM・EJ『Oggi』に登場！鮮やかな赤髪が映える森の中で“理想の休日”を満喫

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&TEAMのリーダー・EJが、『Oggi』6月号（4月28日発売）に登場。

“理想の休日”を満喫する姿を披露する。

■「（新作EPは）今までとはひと味違う僕たちの魅力を感じてもらいたい」（EJ）

アジアのスターを「お休みの日」をテーマに撮り下ろす、ファッション誌『Oggi』の人気不定期連載「オフ彼」。6月号では、2025年10月号のNICHOLASに続き、日本発グローバルグループ＆TEAMから、グループを牽引するリーダーのEJ（ウィジュ）が登場。

4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースし、5月13日の神奈川公演からアジア11都市ツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』の幕開けも控え、ますます勢いに乗る&TEAM。

今回、EJが見せたのは、自然豊かな中で、飾らずくつろぐオフの表情。

テーマは、EJ本人のリクエストで実現した「ソロキャンプを満喫する休日をのぞいてみたら――」。ふだんはインドア派という彼が、「いつかやってみたい」と考えていた憧れのソロキャンプに挑戦。食材を抱えて自然の中へと繰り出す、映画のワンシーンのような特別な休日を見せた。

誌面ではじっくりと自分の時間を味わう穏やかな横顔と、無邪気な笑顔の両方を惜しみなく披露。初のソロキャンプを楽しむ“素”のEJの魅力がいっぱい。

■新曲への想いから、リーダーとしての胸の内まで

誌面では素顔に迫るインタビューも掲載。旅の必需品や韓国・ソウルのおすすめスポットなど、休暇にまつわるエピソードの数々を披露したEJ。また、3rd EP『We on Fire』については、「今までとはひと味違う僕たちの魅力を感じてもらいたいです」と、楽曲への想いを力強く語った。

他にも、リーダーとして大事にしていることや、メンバーに伝えたい想いなど、EJの多彩な魅力が詰まった内容となっている。直筆サイン入りチェキのプレゼントも見逃せない。

また、『Oggi.jp』では本誌未公開のインタビューを近日公開予定。

■書籍情報

2026.04.28 ON SALE

EP『Oggi』6月号

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

■関連リンク

Oggi.jp

https://oggi.jp/

&TEAM OFFICIAL SITE

https://andteam-official.jp

■【画像】『Oggi』6月号表紙