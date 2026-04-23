― ダウは340ドル高と3日ぶりに反発、トランプ大統領がイランとの停戦延長を発表したことで安心感 ―

ＮＹダウ 　　　49490.03 ( +340.65 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7137.90 ( +73.89 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24657.57 ( +397.61 )
米10年債利回り　　4.304 ( +0.007 )

ＮＹ(WTI)原油 　　92.96 ( +0.83 )
ＮＹ金 　　　　　4753.0 ( +33.4 )
ＶＩＸ指数　　　　18.92 ( -0.58 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59890 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59905 ( +105 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース