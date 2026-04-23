米国市場データ ＮＹダウは340ドル高と3日ぶりに反発 （4月22日）
― ダウは340ドル高と3日ぶりに反発、トランプ大統領がイランとの停戦延長を発表したことで安心感 ―
ＮＹダウ 49490.03 ( +340.65 )
Ｓ＆Ｐ500 7137.90 ( +73.89 )
ＮＡＳＤＡＱ 24657.57 ( +397.61 )
米10年債利回り 4.304 ( +0.007 )
ＮＹ(WTI)原油 92.96 ( +0.83 )
ＮＹ金 4753.0 ( +33.4 )
ＶＩＸ指数 18.92 ( -0.58 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59890 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59905 ( +105 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49490.03 ( +340.65 )
Ｓ＆Ｐ500 7137.90 ( +73.89 )
ＮＡＳＤＡＱ 24657.57 ( +397.61 )
米10年債利回り 4.304 ( +0.007 )
ＮＹ(WTI)原油 92.96 ( +0.83 )
ＮＹ金 4753.0 ( +33.4 )
ＶＩＸ指数 18.92 ( -0.58 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59890 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59905 ( +105 )
※( )は大阪取引所終値比
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