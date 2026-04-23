◆ 齊藤氏「一つのミスでも大量失点してしまうというのがプロの怖さ」

ロッテのドラフト2位・毛利海大が22日、オリックス戦に先発登板。1−1の同点で迎えた5回、先頭の西野真弘に四球を与えると、続く若月健矢の投犠打を一塁に悪送球。無死一・三塁のピンチを招き、紅林弘太郎に3点本塁打を浴びた。

自身の悪送球から痛恨の被弾となった毛利。22日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「四球とか失策があった後だけにショックがでかかったでしょうね」と振り返ると、解説の坂口智隆氏は「締まっていただけに、この出し方、このミスという所は…やはり何年目であっても選手である以上、練習して克服していくしかないのでまた次に生かしてほしい」と語った。

さらに高木氏が「いい投球をしていただけに、もったいなかった」と悔やむと、もう1人の解説・齊藤明雄氏は「一つのミスでも大量失点してしまうというのがプロの怖さ、（それを）知ったと思いますよ」と指摘した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』