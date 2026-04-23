名捕手・野口寿浩氏が伝授…打者の一歩先を行く思考

プロ4球団で21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは、「カウント1-1」（1ボール・1ストライク）を「一番の分かれ道」と定義する。ストライクならバッテリー有利の「1-2」、ボールなら打者有利の「2-1」となる重要な局面だ。ヤクルト時代に野村克也監督からID野球を叩き込まれた野口さんは、このカウントこそ、打者の一歩先を行く思考が重要だと説く。

打者は2球見た後のトータルで次の球を予測する。ここで、野口さんが「一般的な考え方」とするのが、投手の一番自信がある勝負球を使うことだ。もし空振りやファウルが取れれば、打者の頭にはその球種が強く残り、その後の攻めが有利になる。得意な落ちる球で内野ゴロに仕留められれば、バッテリーとしては「しめしめ」という展開だ。

緩急の使い方にもコツがある。例えば緩いカーブを連投して「1-1」になったとき、「次は速い球で来るだろう」というのは「バッター思考」だと野口さんは指摘する。緩い球の後に速球を待つ打者に対し、真っすぐと同じ軌道で落ちるフォークやスプリット、または曲がるカットボール、ツーシームなどが有効になる。「真っすぐが来た！」と手を出した打者のタイミングを、わずかな変化で外すのだ。

また、「1-1」はヒットエンドランなどの作戦が最も出やすいカウントでもある。バッテリーは打者だけに集中せず、走者を警戒し、牽制を入れるなどの目配りが欠かせない。コントロールに自信があればピッチアウトも選択肢だが、カウントが悪くなれば再び作戦の好機を与えてしまうため、状況を慎重に見極める冷静さが必要となる。

持ち球の特徴をフルに活かし、打者の裏をかくことで、勝負の主導権を握ることができる。この難しいカウントを制した先に、バッテリーが圧倒的に有利な「勝利への道」が開けてくるはずだ。（First-Pitch編集部）