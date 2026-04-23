レスター・シティが2試合を残して3部への降格が決定した

イングランド2部レスター・シティが2試合を残して3部への降格が決定した。

10年前に奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げたチームの凋落は大きな衝撃を残している。

レスターは2015-16シーズンにプレミアリーグで初優勝。2部から昇格して2年目での大躍進で、開幕時点での優勝オッズは5001倍という大穴だったが終わってみれば2位アーセナルに10ポイント差をつける堂々たる戦いぶりで初戴冠を成し遂げた。

当時のチームには絶対的エースにFWジェイミー・ヴァーディが君臨し、その相棒として元日本代表FW岡崎慎司も活躍。後にメガクラブで活躍するMFリヤド・マフレズ、MFエンゴロ・カンテといったタレントを擁したチームの快進撃は「奇跡」や「おとぎ話」と称された。

そんな奇跡のチームが10年でプレミア王者から3部リーグへと転落。日本のファンにとっても馴染みがあるクラブだけにその衝撃は大きく、「マジか」「ここまで落ちたんだ」「悲しすぎる」「10年前か」「ミラクルレスターから10年経ったこともビビる」「やっぱりイングランドって魔境やな」「スパーズサポは他人事じゃ済まなすぎて笑えない」といった声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）