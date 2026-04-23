安倍なつみ『アップトゥボーイ』に約20年ぶり登場 現在のアイドルたちへメッセージ「“伝統”とは結果として残るもの」

安倍なつみ『アップトゥボーイ』に約20年ぶり登場 現在のアイドルたちへメッセージ「“伝統”とは結果として残るもの」