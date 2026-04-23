安倍なつみ『アップトゥボーイ』に約20年ぶり登場 現在のアイドルたちへメッセージ「“伝統”とは結果として残るもの」
23日発売の『アップトゥボーイ vol.362』（ワニブックス）では、創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾として、ハロー！プロジェクトを大特集する。「LEGEND INTERVIEW特別版」には、モーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが本誌に約20年ぶりに登場を果たす。
【写真】現役ハロプロ選抜がオマージュした「LOVEマシーン」ビジュアル
今年は、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年。共に長く続くものとして“伝統”について考える。安倍は、ハロー！プロジェクトのはじまりを体現したひとりとして、当時の想い、今だからこそ語れること、後輩たちや現在のアイドルへメッセージを贈っている。
表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェクト各グループから選抜された10人。モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルより、それぞれの現在、そして未来を担うメンバーが集結した。（モーニング娘。’26／小田さくら、牧野真莉愛、山崎愛生（崎＝たつさき）、アンジュルム／後藤花、Juice＝Juice／段原瑠々、川嶋美楓、つばきファクトリー／谷本安美、BEYOOOOONDS／西田汐里、OCHA NORMA／米村姫良々、ロージークロニクル／上村麗菜）
全員がハロプロ研修生出身という、生え抜きのハロプロメンバー。長年その現場で時代を体感してきた彼女たちが、ハロー！プロジェクト最大のヒット曲「LOVEマシーン」をオマージュ。“受け継がれるもの”と“変わり続けるもの”を表現する。また、サブスク解禁で盛り上がる今、この春に聴きたいプレイリストをそれぞれが提案。さらにハロー！プロジェクトの伝統曲も選曲してもらった。
■安倍なつみ インタビュー（一部抜粋）
――久しぶりの撮影、お疲れ様でした。
やっぱり緊張しました。長くやっていても慣れないです。こういうスタジオ撮影は、今の私にとって“非日常”なんです。改めて“向き合う”感じになるというか、ちょっと構えてしまう感じがありました。
――その“向き合う感じ”は、デビュー当時とは違うものですか。
全然違います。当時は“撮影って何なんだろう？”という状態で、カメラの前に立っていました。撮ったものがどうなっていくのか、はっきりと分かっていなかったので、当時はただ“立つ”という感覚だったような気がします。
――出来上がったものを見て、どんな感情でしたか。
自分をよく見せたいというより、“届けたい”という気持ちが強かったんだと思います。カメラの奥にファンの方がいる、という意識で、皆さんに元気を届けたい、喜んでもらいたい、それが“そこ”に立ついちばんの理由でした。
――ところでハロー！プロジェクト30年、『アップトゥボーイ』40年。それぞれに長く続くものには、“伝統”があります。
“伝統”って、守るものというより、結果として残るものだと思うんです。変わり続けていく中で、それでも残っていくもの。それが伝統になるんじゃないかなって。だから、モーニング娘。でいうと、正直、“これだけは絶対に変えないで欲しい！”というものはあまりないです。モーニング娘。という名前がある限り、それが1つの軸にはなると思うけど、それ以外は変わっていいとさえ思っています。
【写真】現役ハロプロ選抜がオマージュした「LOVEマシーン」ビジュアル
今年は、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年。共に長く続くものとして“伝統”について考える。安倍は、ハロー！プロジェクトのはじまりを体現したひとりとして、当時の想い、今だからこそ語れること、後輩たちや現在のアイドルへメッセージを贈っている。
全員がハロプロ研修生出身という、生え抜きのハロプロメンバー。長年その現場で時代を体感してきた彼女たちが、ハロー！プロジェクト最大のヒット曲「LOVEマシーン」をオマージュ。“受け継がれるもの”と“変わり続けるもの”を表現する。また、サブスク解禁で盛り上がる今、この春に聴きたいプレイリストをそれぞれが提案。さらにハロー！プロジェクトの伝統曲も選曲してもらった。
■安倍なつみ インタビュー（一部抜粋）
――久しぶりの撮影、お疲れ様でした。
やっぱり緊張しました。長くやっていても慣れないです。こういうスタジオ撮影は、今の私にとって“非日常”なんです。改めて“向き合う”感じになるというか、ちょっと構えてしまう感じがありました。
――その“向き合う感じ”は、デビュー当時とは違うものですか。
全然違います。当時は“撮影って何なんだろう？”という状態で、カメラの前に立っていました。撮ったものがどうなっていくのか、はっきりと分かっていなかったので、当時はただ“立つ”という感覚だったような気がします。
――出来上がったものを見て、どんな感情でしたか。
自分をよく見せたいというより、“届けたい”という気持ちが強かったんだと思います。カメラの奥にファンの方がいる、という意識で、皆さんに元気を届けたい、喜んでもらいたい、それが“そこ”に立ついちばんの理由でした。
――ところでハロー！プロジェクト30年、『アップトゥボーイ』40年。それぞれに長く続くものには、“伝統”があります。
“伝統”って、守るものというより、結果として残るものだと思うんです。変わり続けていく中で、それでも残っていくもの。それが伝統になるんじゃないかなって。だから、モーニング娘。でいうと、正直、“これだけは絶対に変えないで欲しい！”というものはあまりないです。モーニング娘。という名前がある限り、それが1つの軸にはなると思うけど、それ以外は変わっていいとさえ思っています。