『雪肌精』のUVミストに『YSL』のパウダーチーク！ 花山瑞貴さんが4月発売の最新コスメをレビュー

紫外線が気になる季節に取り入れたいアイテムや、注目の新色で、春夏の美に磨きをかけて！ 花山瑞貴さんが新作にトライします。

SEKKISEI「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミスト」

メイクの上からも手軽に使える美容液仕立てのUVミスト

ふんわりとしたミストがベタつくことなく、肌にピタッと密着。3種のハトムギや和漢植物由来の美容成分も贅沢に配合。「メイクの上から使えるのが便利！ 日中の塗り直しストレスが一気になくなるアイテム」。SPF35・PA+++ 60ml \1,870 ＊編集部調べ 4/16限定発売（コーセー TEL. 0120-526-311）

YVES SAINT LAURENT「YSL メイクミーブラッシュ パウダー #68」

肌本来の美しさを際立たせながら上品な色気と血色感をプラス

人気のパウダーチークに、ヌーディーな新色が仲間入り。#68は、自然な血色感を引き立てるピュアなヌードピンク。「内側からじゅわっと発色し、大人っぽくナチュラルに盛れます。パケも可愛くて持っているだけで気分も上がります♡」。 \8,360 4/24発売（イヴ・サンローラン・ボーテ TEL. 0120-526-333）

IGNIS iO「イグニス イオ アクティブ UVシャワー」

外出先でのケアにも便利なボディ＆ヘア用の日焼け止めスプレー

厳選した植物成分配合で、UVから守りつつ、素肌をトリートメント。デオドラント成分配合で、気になるニオイもケア。「ベタつきがなく軽やかで、暑い時季でも快適な使用感。爽やかなハーバルシトラスの香りも好み！」。SPF50+・PA++++ UV耐水性★ 60g \2,200 4/18発売（イグニス TEL. 0120-664-227）

The Ordinary「スキン ラディアンス サポートセラム」

外的ストレスから肌を守るウォーターベースの美容液

8つの成分テクノロジーを配合。紫外線や大気汚染などの環境ストレスから守り、くすみのない明るい肌印象をサポート。「ベタつきのないテクスチャーで、朝のメイク前にも使いやすい美容液。日に日に肌のトーンが整っていく実感が！」。 30ml \2,420 4/24発売（オーディナリー TEL. 0570-003-770）

花山瑞貴

はなやま・みずき 1999年1月27日生まれ。アパレル企業のビジュアルスタッフを経て芸能活動の道へ。SNSではヘルシーなライフスタイルを発信し、同世代から高い支持を集める。