発売4年目で全面アップデート

BMWは、フラッグシップモデルである『7シリーズ』の改良型を発表した。史上最大規模のアップデートにより、ラグジュアリーセグメントにおける「新たなベンチマーク」を打ち立てたとされている。

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7代目に数えられる現行型7シリーズは発売から4年が経過しており、メルセデス・ベンツのSクラスやEQSなどの競合車に対抗するため、「ノイエ・クラッセ」のデザインへと刷新された。



改良型i7（EVモデル） BMW

引き続きプラグインハイブリッド（PHEV）モデルとEVモデル『i7』の両バージョンが用意され、i7が9月に先行して登場し、PHEVモデルはその後まもなく発売される予定だ。価格は未確認だが、現在の10万5000ポンド（約2260万円）から上昇すると見込まれる。

EV用バッテリーは新設計に

i7における主な変更点は、112.5kWhの新型バッテリー（従来は105.7kWh）の採用だ。バッテリーセルは、新型の『iX3』や『i3』と同じ「Gen6」円筒形セルに変更された。

これにより航続距離は大幅に伸び、従来の620kmから、最も効率的な仕様では720kmとなった。最大充電速度も195kWから250kWに向上。また、iX3と同じ高効率の同期モーターが採用されたことも、航続距離が伸びた理由の1つだ。



改良型i7（EVモデル） BMW

全車にデュアルモーターパワートレインが搭載され、『i7 50 xドライブ』では最高出力455psと最大トルク61.1kg-m、『i7 M70 xドライブ』では680psと103.5kg-mを発生する。最上位モデルの0-100km/h加速タイムはわずか3.8秒とされる。

PHEVモデルのパワートレインも刷新された。新しいターボチャージャー付きの直列6気筒ガソリンエンジンが採用され、従来と同じ電気モーターと組み合わされる。

エントリーモデルの『750e xドライブ』では、合計出力489psと最大トルク71.3kg-mを発生する。パフォーマンス志向の『M760e xドライブ』では612psと81.5kg-mへと、従来より40ps向上した。これにより、0-100km/h加速は4.2秒となる。

EVのi7とは異なり、バッテリーは従来と同じ18.7kWhの「Gen5」を使用し、電気のみでの航続距離は80kmと変わらない。

パワートレインに関わらず、7シリーズの全モデルにアダプティブダンパーとアクティブリアステアリングが標準装備される。

内外装も最新バージョンへ

外観の変更はそれほど顕著なものではないが、iX3のようなノイエ・クラッセのデザインに合わせて更新された。

フロント部分では、よりスリムなライト、新しいエアインテーク、そして水平スラットを備えた新しいグリルデザインが特徴だ。リアはi3とよく似ているが、車幅を強調する新しいライトが採用されている。アルミホイールは22インチが標準だ。



改良型7シリーズ（PHEVモデル） BMW

BMWのラグジュアリーモデル担当チーフデザイナー、マクシミリアン・ミッソーニ氏は、「ノイエ・クラッセとラグジュアリーを融合させました。このクルマは存在感がすべてです。グリルは堂々とそびえ立ち、その目は鋭く注視しています」と述べた。

インテリアもノイエ・クラッセのコンセプトに基づき刷新され、iX3と同じ17.9インチのセンタータッチスクリーンとステアリングホイールが採用された。

従来のインストゥルメントパネルも廃止され、その代わりに新しい43.3インチの「パノラミックiドライブ」ディスプレイが搭載されている。iX3と同様に、このディスプレイはフロントガラス下部、ドライバーの視線よりやや下方に配置され、車速や充電状態などの主要な情報を表示する。

後部座席の快適性を向上

また、BMWとして初めて助手席用タッチスクリーンを導入した。ライバルであるアウディやメルセデス・ベンツの上級モデルではお馴染みの装備だ。

後部座席では、31.3インチの8Kシネマスクリーンと、35スピーカーのBowers & Wilkinsシステムが組み合わせられる。アルカンターラ張りのフルリクライニング可能な「エグゼクティブラウンジ」シートもオプションで用意されている。



改良型7シリーズ（PHEVモデル） BMW

ミッソーニ氏は、キャビン後部が以前よりも「すっきりとした」デザインになっていると述べ、「注意を散らす可能性のある要素は最小限に抑えられています」と付け加えた。

「これは世界を駆ける人々のためのクルマです。くつろぎへと誘う、プライベートな移動式隠れ家です」

全車、自動開閉ドアが装備される。パーソナライズの選択肢は今回も豊富で、700種類以上のインテリア素材（レザー、メタル、クリスタルガラスなど）と500種類のボディカラーの組み合わせが用意されている。また、7シリーズでは初めて、ツートンカラーが選択可能となった。