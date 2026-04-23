板野友美プロデュース♡カラコン新作！盛れる乱視用がついに登場

“盛れるカラコン”として人気を集めるブランドから、ついに乱視用のマンスリーレンズが登場♡イメージモデルを務める板野友美さんの世界観はそのままに、視界の安定性とデザイン性を両立した新作です。毎日のメイクをもっと楽しみたい方や、乱視でも可愛い瞳を叶えたい方にぴったりの注目アイテムをご紹介します。

待望の乱視用カラコン誕生

これまで多くのユーザーから期待されていた乱視用マンスリーカラコンがついに発売。

「secret candymagic TORIC 1month」は、人気シリーズの“盛れる”デザインをそのままに、乱視対応として開発された国内承認品です。

1dayタイプで好評だったシリーズからの進化版として、日常使いしやすい1monthタイプを実現。毎日使うものだからこそ、コスパと快適さを両立したい方におすすめです。

展開カラーは、secret candymagicで人気の“盛れる”3カラーをラインナップ。ナチュラルなのにしっかり印象的な瞳を演出できる絶妙なデザインで、シーン問わず活躍してくれます♪

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ブレない視界を叶える設計

乱視用レンズとしての機能性にもこだわりが満載。採用されている“ダブルスラブオフ設計”は、上下の薄いゾーンによってレンズの回転を抑え、乱視軸を安定させる構造です。

まぶたの動きにも対応しやすく、装着中も快適な視界をキープします。

さらに、“バックトーリック”構造を採用することで、レンズ内面が角膜にフィットしやすくなり、より安定した見え方を実現。視界のブレを感じにくく、日常生活でもストレスフリーな装用感が期待できます。

乱視度数や乱視軸のバリエーションも豊富で、自分に合ったレンズを選びやすいのも嬉しいポイントです。

商品詳細と魅力まとめ

secret candymagic TORIC 1month



デザイン性と機能性を兼ね備えた今回の新作は、乱視でも妥協せずおしゃれを楽しみたい女性にぴったり。毎日のメイクをより魅力的に引き立ててくれる存在です。

発売日：2026年4月22日（水）

毎日をもっと可愛くアップデート♡

乱視だからといって、カラコンのおしゃれをあきらめる必要はありません。「secret candymagic TORIC 1month」は、見た目の可愛さと視界の快適さを両立した理想のアイテム。

普段使いはもちろん、特別な日にも活躍してくれること間違いなしです♪自分にぴったりのカラーを見つけて、毎日の印象をワンランクアップさせてみてください。