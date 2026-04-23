「Honda Mobile Power Pack e：」を初採用したヤマハのスクーター

国内のオートバイメーカー各社は、カーボンニュートラルの実現に向け、EV(電動バイク)やハイブリッドモデルの開発に注力していますが、そうした中、2025年12月22日から東京と大阪で先行販売が開始されたのがヤマハの原付一種スクーター「JOG E（ジョグイー）」です。

この新型JOG Eで最も注目すべき点は、ヤマハ製のモデルとして初めて、ホンダが製造する交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：」を採用したことです。これは2024年8月に両社が合意した、共通仕様バッテリーを使用するクルマのOEM供給提携から生まれた最初のモデルとなります。製造もホンダの中国工場が担っています。

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この業界の枠組みを超えた画期的な協力関係の背景には、50cc以下の原付バイクに課される環境規制の強化という事情があります。電動化という共通の課題に対して、両社の長所を組み合わせることで規制を乗り越え、変化し続ける現代の市場ニーズに的確に対応することを目的としています。

走行性能は、後輪にインホイールモーターを搭載し、効率的な出力制御を行うことで市街地での走行に最適化されています。一回の充電で53km（30km／h定地走行時）の走行が可能です。

さらに、バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」のステーションを利用すれば、バッテリーを交換するだけで走り続けられるため、充電にかかる時間を気にする必要がなくなります。

デザイン面では、ハンドル操作と連動するヘッドランプや、流れるようなサイドラインといった、歴代ヤマハスクーターが受け継いできた「人機官能」の思想と、EVならではのジオメトリックで先進的なスタイルが調和しています。カラーは、シアンのアクセントが特徴的な「ディグニファイドグレーメタリック」と、落ち着いた印象の「コンクリートグレー」の2色が用意されました。

日常の利便性を高める装備も豊富です。前後連動ブレーキやフルデジタルメーターのほか、バッテリーを搭載しつつも小物を収納できるシート下のスペースや、USB Type-Aポートを備えたフロントポケットなど、普段使いでの快適性が考慮されています。

価格は15万9500円（消費税込）という求めやすい設定ですが、当面は車両本体のみの販売となり、利用には別途Gachacoサービスへの有償契約が必要です。そのため、販売地域はGachacoのステーションが設置されているエリアに限定されます。なお、2026年後半にはバッテリーと充電器をセットにした通常販売も計画されています。

電動化とシェアリングサービスを融合させたこの新しいコミューターが、今後の市場でどのような展開を見せるのか、大いに期待されます。