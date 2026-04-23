石塚はプロ初スタメン…櫻井から右翼越えの三塁打

■巨人 5ー1 中日（22日・前橋）

巨人・石塚裕惺内野手が22日、前橋で行われた中日戦の2回にプロ初打点となる適時三塁打を放った。三塁上では感情を爆発させてガッツポーズ。すると、ベンチにいた“先輩”も大喜び。「めっちゃエモい」「マジで泣ける」と反響を呼んでいる。

石塚は「3番・遊撃」でプロ初スタメンを果たした。初回の第1打席は三振に終わったが、1点を先制した直後の2回2死一、三塁の好機で打席が回った。カウント0-1から櫻井頼之介投手の高めに浮いたカーブを捉えると、打球は右翼手の頭上を越える長打になった。石塚は快足を飛ばして三塁に到達。プロ初長打、初打点を記録した。

その直後だった。巨人ベンチで石塚よりも喜ぶような笑顔を見せたのが、37歳の坂本勇人内野手だった。右手を上げて後輩を祝福し、何度も何度も石塚に向かってエールをかけていた。

中継映像が捉えた光景に「ますます好きだ」「石塚のヒットに大喜びの坂本みて涙こみ上げてくる」「石塚のときの坂本の喜びようがたまらんかった」「師匠も大喜び」「めっちゃ嬉しそう」「エモい」などとファンも感動が止まらなかった。

20歳の石塚は2024年ドラフト1位指名で花咲徳栄高から巨人に入団した。1年目からファームで結果を残し、昨年9月には1軍初安打をマーク。今季は開幕1軍を逃したが、チャンスを経て覚醒の時を迎えようとしている。（Full-Count編集部）