佐藤義則氏が解説…小中学生の投手に多い牽制の落とし穴

球速や制球力と同じくらい、投手に求められるのが「ランナーを制する力」だ。どんなに良い球を投げていても、簡単に盗塁を許してしまえばピンチは広がる。ダルビッシュ有（パドレス）や田中将大（巨人）らを指導した名コーチ・佐藤義則氏は、「首の動き」と「ターンの質」を変えるだけで、ランナーの動きは封じ込められると説く。

佐藤氏が理想とするのは極力、「首を動かさない」ことだ。多くの小中学生は、ランナーを見る際に大きく首を振ってしまう。しかし、賢いランナーは首の動きを「投球への合図」として観察している。「一度、二塁を見たらもう見ない」といった癖を見抜かれれば、容易にスタートを切られてしまう。

「首を振るのではなく、目線だけでランナーとキャッチャーを両方見るのが理想。右投手なら、左目の端で一塁ランナーが見える位置で止め、あとは目を動かすだけで牽制と投球のどちらにも移行できる状態を作る。これが一番ランナーにとって怖いんです」

さらに、いざ牽制を投げる際の「ターンのスピード」にもコツがある。素早く回るためには、ベタ足で回るのではなく「重心を一度上に浮かすような感覚」でジャンプするように回転するのが正解だという。このわずかな“浮き”がスムーズにターンする鍵になる。

そして、最も重要なのが「ターンの瞬間の手の位置」だ。回った瞬間に利き腕がすでに「トップの位置」になければ、素早く投げることはできない。セットポジションから一瞬でトップを作る練習を重ねることで、ランナーが重心を移した瞬間に牽制することが可能になる。

プロの選手も、キャッチボールの後には牽制ターンの練習を繰り返すという。このテクニックは、シャドーピッチングや日々の練習で誰でも磨くことができる。走られない投手への第一歩は、マウンド上での冷静な「目」と、鋭い「軸の回転」から始まる。（First-Pitch編集部）