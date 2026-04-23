パット成功率を上げるには構える手順を守ることが大切な理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

パット成功率を上げるには構える手順を守ることが大切な理由

入る確率を上げるためには構えの手順を守ることも大切

アドレスに入るとき、ただ何となく構えている人も多いようですが、パッティングの成功率を上げるためには、一定の手順を踏んで構えに入ることも重要なポイントになってきます。その手順が自分のルーティーンとなれば、さらに成功率はアップするはず。ここでは私がお勧めする手順を紹介します。

①打ち出したい方向にスパットを見つける ②そのスパットに対して頭の中でラインを描く ③そのラインに対してスタンスを正しく取る ④前傾してポスチャーを決める ⑤グリップする ⑥ヘッドをボールの手前にセットする

この手順を見てもわかる通り、フェースの向きを目標に合わせるのは最後。それよりも、③の「ラインに対して正しく立つ」ことが先決となります。また、両足つま先のラインに対してフェースが直角になっているかどうかもポイント

になります。この手順通りに構えられるように家練に励んでください。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也