本日の予定【経済指標】
【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想 1.0% 前回 -0.2%（前期比)
予想 2.7% 前回 1.6%（前年比)
【英国】
公共部門ネット負債（3月）15:00
予想 105.0億ポンド 前回 143.0億ポンド（公共部門ネット負債)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 50.1 前回 50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 50.3 前回 51.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 51.4 前回 52.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 51.0 前回 51.6（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 49.8 前回 50.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想 21.1万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更することがあります
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想 1.0% 前回 -0.2%（前期比)
予想 2.7% 前回 1.6%（前年比)
【英国】
公共部門ネット負債（3月）15:00
予想 105.0億ポンド 前回 143.0億ポンド（公共部門ネット負債)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 50.1 前回 50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想 50.3 前回 51.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 51.4 前回 52.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 51.0 前回 51.6（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想 49.8 前回 50.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想 21.1万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更することがあります