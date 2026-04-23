【韓国】

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00

予想 1.0% 前回 -0.2%（前期比)

予想 2.7% 前回 1.6%（前年比)



【英国】

公共部門ネット負債（3月）15:00

予想 105.0億ポンド 前回 143.0億ポンド（公共部門ネット負債)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 50.1 前回 50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 50.3 前回 51.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 50.4 前回 50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 51.4 前回 52.2（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 51.0 前回 51.6（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 49.8 前回 50.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

鉱工業製品価格（3月）21:30

予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30

予想 21.1万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）

予想 182.1万件 前回 181.8万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45

予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)

予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)

予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)



※予定は変更することがあります

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