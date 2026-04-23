【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想　1.0%　前回　-0.2%（前期比)
予想　2.7%　前回　1.6%（前年比)

【英国】
公共部門ネット負債（3月）15:00
予想　105.0億ポンド　前回　143.0億ポンド（公共部門ネット負債)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　50.1　前回　50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　50.3　前回　51.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　50.4　前回　50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　51.4　前回　52.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想　51.0　前回　51.6（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想　49.8　前回　50.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30　
予想　1.9%　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　9.4%　前回　0.6%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想　21.1万件　前回　20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想　182.1万件　前回　181.8万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想　52.5　前回　52.3（製造業PMI・速報値)　
予想　50.2　前回　49.8（非製造業PMI・速報値)
予想　50.4　前回　50.3（コンポジットPMI・速報値)

※予定は変更することがあります