本日の予定【発言・イベント】
9:15 ウィリスNZ財務相、最新経済報告
17:00 石油化学工業協会月次統計（3月）
18:50 片山財務相、ブルームバーグ「New Voices」インタビュー応じる
24日0:00 ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演
2:00 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）
EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス
※予定は変更することがあります
17:00 石油化学工業協会月次統計（3月）
18:50 片山財務相、ブルームバーグ「New Voices」インタビュー応じる
24日0:00 ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演
2:00 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）
EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス
※予定は変更することがあります