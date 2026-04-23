9:15　ウィリスNZ財務相、最新経済報告
17:00　石油化学工業協会月次統計（3月）
18:50　片山財務相、ブルームバーグ「New Voices」インタビュー応じる
24日0:00　ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演
2:00　米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）

EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス

※予定は変更することがあります