9:15 ウィリスNZ財務相、最新経済報告

17:00 石油化学工業協会月次統計（3月）

18:50 片山財務相、ブルームバーグ「New Voices」インタビュー応じる

24日0:00 ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演

2:00 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）



EU非公式首脳会議

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



米主要企業決算

インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス



※予定は変更することがあります

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