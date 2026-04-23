今回は、不倫相手の彼氏が真っ赤な嘘をついていたエピソードを紹介します。

会うたびに奥さんの愚痴を言っていたけど…

「私には既婚者の彼氏がいますが、彼氏は会うたびに奥さんの愚痴を言っています。『妻は俺をATMとしか見ていない』『妻は家事も育児も放棄しているんだ』『妻とは冷え切ってるんだ……』などと悲しそうに話す彼氏を見ると、奥さんに対し怒りが湧いてきますし、だったら離婚して私と結婚すればいいのにと思っていました。

しかしある日、実は彼氏は奥さんと不仲ではまったくなく、むしろ夫婦関係は円満で、奥さんは2人目を妊娠していると分かったんです。しかも奥さんは、家事も育児も完璧にしていて、家計のやりくりもかなりしっかりやっているようです。彼氏が真っ赤な嘘をついていたと知り、絶望しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 彼氏は、この女性の気を引くため、不倫関係を維持するためにあえて「奥さんと不仲」だとアピールしたのでしょう。騙されていたようですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。