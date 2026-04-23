スタメン続く田中碧、ピンチ凌ぐ守備もボールロストで失点関与…リーズは90+7分劇的同点弾で公式戦7試合負けなし
[4.22 プレミアリーグ第34節 ボーンマス 2-2 リーズ]
リーズは22日、プレミアリーグ第34節でボーンマスと対戦して2-2で引き分けた。MF田中碧は公式戦4試合連続の先発出場になったが、先制被弾に繋がるボールロストもあった。
構えるリーズに対してボーンマスがゴールを狙っていく展開になった。リーズは前半37分、中盤でボールを受けた田中がトラップせず前にボールを流して前進して左のMFブレンデン・アーロンソンへパス。アーロンソンはカットインからシュートを放ったがGKジョルジェ・ペトロビッチにキャッチされた。これがリーズのファーストシュートになった。
リーズは前半42分にペナルティエリア手前左サイドでFKを獲得。田中がキッカーを務めるも、ダフッたようなキックはゴール右に流れて思わず顔を両手で覆っていた。前半はリーズGKカール・ダーロウの好セーブもあってスコアレスで終了した。
後半もボーンマスの攻勢が続いていく。すると後半15分、中盤でパスを受けた田中に対してDFアレックス・ヒメネスとDFマルコス・セネシが挟み込んでボールを奪取し、速攻を発動。セネシのスルーパスに反応したMFエリー・ジュニオール・クルピがゴール左に流し込んでボーンマスが先制した。
追いかけるリーズは直後の後半17分、MFノア・オカフォーがDFジェームス・ヒルからボールを奪ってGKとの1対1を迎えたがチップキックでのシュートは枠に嫌われた。それでも同23分、左からのロングスローで粘ったリーズはMFウィルフリード・ニョントが混戦から右足を振り抜くと、ヒルに当たったボールがゴール内へ跳ね返ってオウンゴールで追いついた。
後半30分にはボーンマスのFWラヤンが強烈なシュートを放つと、GKが弾いたこぼれ球はペナルティエリア中央へ。そこへMFアレックス・スコットが走り込んだものの、間一髪で田中が体を寄せてシュートを打たせずピンチを切り抜けた。
だがボーンマスは後半41分、MFタイラー・アダムスの折り返しをラヤンがゴール左へ流し込んで勝ち越しに成功した。リーズは同44分に田中との交代でFWヨエル・ピローを投入。同45+3分にはMFルーカス・ヌメチャがクロスをゴール前で合わせたがポストに阻まれた。
それでもリーズは後半45+7分、右からのロングスローのこぼれ球をMFショーン・ロングスタッフがボレーシュートで突き刺して劇的な同点ゴール。土壇場の得点で公式戦7試合負けなしになった。
リーズは22日、プレミアリーグ第34節でボーンマスと対戦して2-2で引き分けた。MF田中碧は公式戦4試合連続の先発出場になったが、先制被弾に繋がるボールロストもあった。
構えるリーズに対してボーンマスがゴールを狙っていく展開になった。リーズは前半37分、中盤でボールを受けた田中がトラップせず前にボールを流して前進して左のMFブレンデン・アーロンソンへパス。アーロンソンはカットインからシュートを放ったがGKジョルジェ・ペトロビッチにキャッチされた。これがリーズのファーストシュートになった。
後半もボーンマスの攻勢が続いていく。すると後半15分、中盤でパスを受けた田中に対してDFアレックス・ヒメネスとDFマルコス・セネシが挟み込んでボールを奪取し、速攻を発動。セネシのスルーパスに反応したMFエリー・ジュニオール・クルピがゴール左に流し込んでボーンマスが先制した。
追いかけるリーズは直後の後半17分、MFノア・オカフォーがDFジェームス・ヒルからボールを奪ってGKとの1対1を迎えたがチップキックでのシュートは枠に嫌われた。それでも同23分、左からのロングスローで粘ったリーズはMFウィルフリード・ニョントが混戦から右足を振り抜くと、ヒルに当たったボールがゴール内へ跳ね返ってオウンゴールで追いついた。
後半30分にはボーンマスのFWラヤンが強烈なシュートを放つと、GKが弾いたこぼれ球はペナルティエリア中央へ。そこへMFアレックス・スコットが走り込んだものの、間一髪で田中が体を寄せてシュートを打たせずピンチを切り抜けた。
だがボーンマスは後半41分、MFタイラー・アダムスの折り返しをラヤンがゴール左へ流し込んで勝ち越しに成功した。リーズは同44分に田中との交代でFWヨエル・ピローを投入。同45+3分にはMFルーカス・ヌメチャがクロスをゴール前で合わせたがポストに阻まれた。
それでもリーズは後半45+7分、右からのロングスローのこぼれ球をMFショーン・ロングスタッフがボレーシュートで突き刺して劇的な同点ゴール。土壇場の得点で公式戦7試合負けなしになった。