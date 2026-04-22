「アマノジャク」がアイウェアを集めたトランクショー開催　マイキータなど4ブランドから200本が集結

セレクトショップ「アマノジャク（Amanojak.）」が、アイウェアを集めたポップアップイベント「EYEWEAR SUMMIT 2026」をアマノジャク 千駄木店で開催する。期間は4月25日から5月17日まで。

【画像をもっと見る】

期間中は、同ショップで取り扱いのある4ブランドのトランクショーを実施。1917年に木村製造所としてスタートした国内最古のメガネブランドで、チタン素材を使用したメガネフレームの生産に世界で初めて成功した「カメマンネン（KameManNen）」、福井県鯖江市で全ての生産を行い、ハリウッド映画で使用されるなど国内外で支持を集める「マツダアイウェア（MATSUDA EYEWEAR）」、ドイツで始動し、軽量かつモダンなデザインで「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」などとコラボレーションしてきた「マイキータ（MYKITA）」、オリエンタルな意匠が支持を集める「リガーズ（RIGARDS）」のアイウェアを合計200本以上揃える。

◾️EYEWEAR SUMMIT 2026

開催期間：2026年4月25日（土）〜5月17日（日）

会場：Amanojak. 千駄木店

所在地：東京都文京区千駄木3-31-12