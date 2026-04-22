仲野太賀、上出遼平、阿部裕介の旅サークル「MPC」の企画展が開催　来場者に会員証を発行

渋谷パルコが、旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB （MPC）」の企画展「会員証発行所」を開催する。期間は4月24日から5月6日までで、入場料は1650円。

【画像をもっと見る】

MPCは、俳優の仲野太賀、TVディレクターの上出遼平、写真家の阿部裕介の3人で結成した旅サークル。ネパールのランタン谷への旅を収めた書籍「MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY」や旅の音声を収録したポッドキャスト、写真展を通じて旅の体験を発信し、支持を集めている。

今回の企画展は「会員証発行所」と題し、実際に来場者に会員証を発行。会場では初公開の写真を展示し、ファン同士の交流スポットや3人の選書コーナーを設置する。また、Tシャツやマグカップといった会場限定グッズを販売するほか、3人がネパールを旅した時に飲んでいた甘いチャイの試飲も用意する。

5月27日から6月7日には、第2弾となるイベントを計画。アーティストユニットの「マグマ（magma）」とコラボレーションした「MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第二弾 〜MPCアンテナショップ with magma〜」を渋谷パルコ1階で開催する。

■MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第一弾 〜MPC会員証発行所〜

期間：2026年4月24日（金）〜5月6日（水）

会場：GALLERY X BY PARCO

所在地：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO B1階

営業時間：11:00〜21:00 （最終入場20:30、最終日は18:00まで、最終入場17:30​​）

入場料：1650円（入場特典のMPC会員証付き）

前売券購入サイト