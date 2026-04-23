23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.5ポイント安の3734.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3974.72ポイント ボリンジャーバンド3σ

3875.55ポイント ボリンジャーバンド2σ

3779.00ポイント 一目均衡表・転換線

3776.37ポイント ボリンジャーバンド1σ

3763.40ポイント 5日移動平均

3744.99ポイント 22日TOPIX現物終値

3734.50ポイント 23日夜間取引終値

3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3677.76ポイント 75日移動平均

3677.20ポイント 25日移動平均

3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3578.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3478.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

3379.68ポイント ボリンジャーバンド3σ

3353.14ポイント 200日移動平均



株探ニュース