TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.5ポイント安の3734.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3974.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3776.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.40ポイント 5日移動平均
3744.99ポイント 22日TOPIX現物終値
3734.50ポイント 23日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3677.76ポイント 75日移動平均
3677.20ポイント 25日移動平均
3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3578.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3478.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3379.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
3353.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3974.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3776.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.40ポイント 5日移動平均
3744.99ポイント 22日TOPIX現物終値
3734.50ポイント 23日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3677.76ポイント 75日移動平均
3677.20ポイント 25日移動平均
3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3578.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3478.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3379.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
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