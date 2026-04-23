　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.5ポイント安の3734.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3974.72ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3875.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3776.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3763.40ポイント　　5日移動平均
3744.99ポイント　　22日TOPIX現物終値
3734.50ポイント　　23日夜間取引終値
3690.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3677.76ポイント　　75日移動平均
3677.20ポイント　　25日移動平均
3656.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3578.03ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3478.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3379.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3353.14ポイント　　200日移動平均

株探ニュース