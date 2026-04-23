23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



847.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

816.52ポイント ボリンジャーバンド2σ

801.82ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値

797.20ポイント 5日移動平均

785.48ポイント ボリンジャーバンド1σ

781.00ポイント 23日夜間取引終値

760.50ポイント 一目均衡表・転換線

754.44ポイント 25日移動平均

746.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

739.87ポイント 75日移動平均

733.88ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

726.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

723.40ポイント ボリンジャーバンド-1σ

692.36ポイント ボリンジャーバンド2σ

661.33ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース