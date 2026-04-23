　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

847.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
816.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
801.82ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
797.20ポイント　　5日移動平均
785.48ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
781.00ポイント　　23日夜間取引終値
760.50ポイント　　一目均衡表・転換線
754.44ポイント　　25日移動平均
746.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
739.87ポイント　　75日移動平均
733.88ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
726.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
723.40ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
692.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
661.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース