ファーム楽天戦

プロ野球の2軍ファーム・リーグは22日、森林どりスタジアム泉でロッテ―楽天戦を行い、ロッテの安田尚憲内野手が今季1号ソロ。1軍では500打席以上本塁打なしが続く迷える大砲の今季初アーチに、ファンも「次は一軍でも」「完全復活してくれ」と声援を送っている。

1-3で追いかける6回無死走者なし。安田は、楽天の伊藤が投じた速球を強振した。放たれた打球は、高々と上がって、左中間フェンスを超える今季1号ソロとなった。ダイヤモンドを一周する安田の顔には、笑顔も浮かんだ。

ファームでは昨年は27試合に出場して打率.268、1本塁打。今季はここまで23試合に出場し、打率.255をマークしている。「パーソル パリーグTV」公式Xなどが、動画で今季初アーチを公開すると、ロッテファンからは期待の声があがった。

「構えこんなに村上だったっけ？」

「前まで柳田みたいなフォームやったけど、今度は村上みたいなフォームになったんやな」

「なんか村上みたいになっとるなフォーム」

「またフォーム変わってて好き」

「また構え変わって村上フォルム…」

「安田ってこんな村上みたいなフォームだったっけ？というか見る度に変わってる気もするけど」

履正社高時代から大型スラッガーとして期待された安田。2017年ドラフト1位でロッテ入団後は、1軍でなかなか結果を残せず。昨季は1軍で93試合に出場し本塁打はゼロ。23年には9本塁打を放つも、同年10月10日の楽天戦以来、500打席以上本塁打がない状態が続いている。



（THE ANSWER編集部）