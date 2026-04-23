バイク好き芸能人“愛車”一挙公開 『リブート』出演女優のギャップに驚き「カッコいい！」
徐々に暖かくなってくるとともに、ツーリングの季節がやってきた。芸能人の中には、車はもちろんバイクを趣味にしている人が少なくない。今回は自身のInstagramで自慢のバイクを披露した芸能人たちのカッコよすぎるショットを紹介していきたい。
【写真】バイク好き芸能人たちのカッコいい相棒たちを一気見
■市原隼人
カワサキの熱狂的なファンで知られる俳優の市原隼人は、Instagramで「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい」とポエミーなコメントを残し、道に佇む愛車のカワサキ・Z1を公開。「隼人」のサインが入ったボディ、遠くに浮かぶ富士山の風景、さらにヘルメットとサングラス姿の自身のセルフィーなどが映し出されている。
俳優としてのみならず、趣味のバイクや料理、写真、ストイックな筋トレ姿でも注目を集める市原。今回のこだわりが伝わる写真の数々にも、「かっこいい」「渋いの一言」「いつ見てもカッコ良すぎます」「隼人の刻印入り渋いです」「素敵すぎー」といったコメントが多数寄せられている。
■ウエストランド河本
お笑いコンビ「ウエストランド」の河本太は、以前スピードワゴン・井戸田潤のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」にて、妻に内緒で購入したバイクを公開していた。そんな河本はこのたびInstagramで「バイクのお仕事お待ちしております！ ＃カワサキF7 ＃ベストオート ＃175cc」とつづり、そのバイク「カワサキF7」との2ショットを公開。別カットでは愛車をカッコよく乗りこなす姿も収められている。
この投稿には多くの「いいね！」や「焚火会ツーリング倶楽部参加してほしいです」などの声が集まっている。
■ヒロシ
かつて『エンタの神様』（日本テレビ系）で大ブレイクし、近年はソロキャンプなど趣味のYouTubeで再ブレイクしたお笑いタレントのヒロシ。バイクもその趣味の一つだが、今回はInstagramで、修理を終えた愛車「カワサキKH250」を公開した。
「修理から戻ってきた！ 少し乗ったが、やっぱ2ストが好きなんだな。ハーレーの安心感はないけど、楽しいわい」と満足気につづっている。コメント欄には「爆烈にカッコいい」「シートツヤツヤ」「ヒロシさんが乗ってるところも見たいなぁ〜」との声が寄せられている。
『リブート』女優のツーリング動画に「かっこいい」「イメージ変わりました」
■蒔田彩珠
前クールのドラマ『リブート』（TBS系）にも出演していた女優の蒔田彩珠。以前から自身のInstagramに愛車であるYAMAHAのアメリカンバイク「ドラッグスター250」に乗る様子を投稿していた。
そんな蒔田は今回、Instagramで「キャッシュオンリーバイカー第2弾！」というコメントとともに愛車でのツーリングを駆り出す姿を動画で公開。青空をバックにツーリングに出かけるシーンからスタート。手袋とヘルメットを装着し、いざツーリングへ。高速道路を気持ちよさそうに走行し、ときおり備え付けのカメラに向かってピースをするなど、慣れた様子だ。「キャッシュオンリーバイカー」の名の通り、料金所で財布を出して現金で支払し、お釣りを受け取りペコリと会釈してまたバイクを走らせる姿が少しかわいい。
蒔田の楽しそうなツーリング動画には、「この時期のバイクは気持ちいいですよねー」「久しぶりに彩珠ちゃんのツーリング動画見られて嬉しいです」といった声のほか、蒔田がバイク乗りであるのを知らなかったファンからは「イメージ変わりましたかっこいい」「かっこいいね〜思っていたイメージかわったよ」といった声も寄せられていた。
■ドランクドラゴン鈴木
お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓も、お笑い界ずい一のバイク好きとして知られている。
そんな鈴木は最近Instagramで、これまでにも披露していたイギリス発祥で現在はインド企業となった世界最古のバイクメーカー「ロイヤルエンフィールド」のCLASSIC 350に乗ってツーリングへと飛び出していく姿を動画で公開。鈴木は以前、自身のYouTubeチャンネルでこの愛車を紹介し、デザインが1950年代のものであるため、主に通りすがりの高齢者から「カッコいい」と声をかけられると証言していた。動画では、そのシブくてカッコいい愛車を駆って、ツーリングに飛び出していく姿が収められている。
引用：
「市原隼人」Instagram（＠__emagram）
「河本太（ウエストランド）」Instagram（@westkohmoto）
「ヒロシ」Instagram（＠hiroshidesu.official）
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「鈴木拓」Instagram（@suzukitaku.drunkdoragon）
【写真】バイク好き芸能人たちのカッコいい相棒たちを一気見
■市原隼人
カワサキの熱狂的なファンで知られる俳優の市原隼人は、Instagramで「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい」とポエミーなコメントを残し、道に佇む愛車のカワサキ・Z1を公開。「隼人」のサインが入ったボディ、遠くに浮かぶ富士山の風景、さらにヘルメットとサングラス姿の自身のセルフィーなどが映し出されている。
■ウエストランド河本
お笑いコンビ「ウエストランド」の河本太は、以前スピードワゴン・井戸田潤のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」にて、妻に内緒で購入したバイクを公開していた。そんな河本はこのたびInstagramで「バイクのお仕事お待ちしております！ ＃カワサキF7 ＃ベストオート ＃175cc」とつづり、そのバイク「カワサキF7」との2ショットを公開。別カットでは愛車をカッコよく乗りこなす姿も収められている。
この投稿には多くの「いいね！」や「焚火会ツーリング倶楽部参加してほしいです」などの声が集まっている。
■ヒロシ
かつて『エンタの神様』（日本テレビ系）で大ブレイクし、近年はソロキャンプなど趣味のYouTubeで再ブレイクしたお笑いタレントのヒロシ。バイクもその趣味の一つだが、今回はInstagramで、修理を終えた愛車「カワサキKH250」を公開した。
「修理から戻ってきた！ 少し乗ったが、やっぱ2ストが好きなんだな。ハーレーの安心感はないけど、楽しいわい」と満足気につづっている。コメント欄には「爆烈にカッコいい」「シートツヤツヤ」「ヒロシさんが乗ってるところも見たいなぁ〜」との声が寄せられている。
『リブート』女優のツーリング動画に「かっこいい」「イメージ変わりました」
■蒔田彩珠
前クールのドラマ『リブート』（TBS系）にも出演していた女優の蒔田彩珠。以前から自身のInstagramに愛車であるYAMAHAのアメリカンバイク「ドラッグスター250」に乗る様子を投稿していた。
そんな蒔田は今回、Instagramで「キャッシュオンリーバイカー第2弾！」というコメントとともに愛車でのツーリングを駆り出す姿を動画で公開。青空をバックにツーリングに出かけるシーンからスタート。手袋とヘルメットを装着し、いざツーリングへ。高速道路を気持ちよさそうに走行し、ときおり備え付けのカメラに向かってピースをするなど、慣れた様子だ。「キャッシュオンリーバイカー」の名の通り、料金所で財布を出して現金で支払し、お釣りを受け取りペコリと会釈してまたバイクを走らせる姿が少しかわいい。
蒔田の楽しそうなツーリング動画には、「この時期のバイクは気持ちいいですよねー」「久しぶりに彩珠ちゃんのツーリング動画見られて嬉しいです」といった声のほか、蒔田がバイク乗りであるのを知らなかったファンからは「イメージ変わりましたかっこいい」「かっこいいね〜思っていたイメージかわったよ」といった声も寄せられていた。
■ドランクドラゴン鈴木
お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓も、お笑い界ずい一のバイク好きとして知られている。
そんな鈴木は最近Instagramで、これまでにも披露していたイギリス発祥で現在はインド企業となった世界最古のバイクメーカー「ロイヤルエンフィールド」のCLASSIC 350に乗ってツーリングへと飛び出していく姿を動画で公開。鈴木は以前、自身のYouTubeチャンネルでこの愛車を紹介し、デザインが1950年代のものであるため、主に通りすがりの高齢者から「カッコいい」と声をかけられると証言していた。動画では、そのシブくてカッコいい愛車を駆って、ツーリングに飛び出していく姿が収められている。
引用：
「市原隼人」Instagram（＠__emagram）
「河本太（ウエストランド）」Instagram（@westkohmoto）
「ヒロシ」Instagram（＠hiroshidesu.official）
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「鈴木拓」Instagram（@suzukitaku.drunkdoragon）