【専門家の目｜太田宏介】バーミンガムMF岩田智輝がミドル弾を沈めた

イングランド・チャンピオンシップのバーミンガム・シティは現地時間4月18日、リーグ第43節でハル・シティと対戦し、1-1で引き分けた。

この試合でMF岩田智輝が後半32分に値千金の同点ゴールを決めたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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29歳日本人がスーパーなゴールを決めた。岩田はハル戦でスタメン出場すると、0-1とリードを許した後半32分に見せ場を作る。左サイドからのクロスを1度は跳ね返されたバーミンガミだったが、岩田がこぼれ球を拾うと、ワントラップから右足を迷わず振り抜く。右足のアウトフロントに掛かったボールはシュート回転しながらわずかに浮き上がるような軌道でゴール右上隅へと決まった。

相手GKも見送ることしかできなかった一撃に、太田氏は「なんかもう珍しくないというか、岩田選手日本にいる時も、ああいうスーパーなゴール決めてましたし、シュートレンジがすごく広い。このシュートも敗戦濃厚な中での一撃でしたし、バウンドしていて意外と難しいんですよね。でもハーフバウンドでうまく捉えた、かつちょっとアウトにかけていて、完璧なミドルだったんじゃないかなと思いますね」と、解説しつつ感嘆した。

岩田は昨季イングランド3部のMVP候補にノミネートされる活躍で、チームのリーグ優勝と2部昇格の立役者となった。今季もリーグ戦42試合3ゴール1アシストとチームの主力として君臨。守備的MF以外にも右サイドバックをこなすなど、チームにはなくてはならない存在となっている。

「複数のポジションをこなせるユーティリティ性や、今回のミドルもそうでしたけど、一発で流れを変えられるシュートを持っている。チーム内での信頼は非常に高いと思いますし、バーミンガムで評価をさらに高めてほしいですね。もう一つ上のカテゴリーで勝負できる選手だと思いますから、継続して追っていきたいなと思います」

現在29歳の岩田だが、2022年シーズンに横浜F・マリノスでリーグ制覇に貢献。DFとしては田中マルクス闘莉王以来となるJリーグ最優秀選手賞を受賞した。そして、同年冬にスコットランド1部セルティックへ移籍。しかし1年半にわたってプレーしたセルティックでは通算42試合に出場するもスタメンでの出番は限られていたこともあり、活躍の場をバーミンガミに移していた。昨年では田中碧、そして今季はコベントリー・シティの坂元達裕がプレミア昇格を決めているが、来季以降に岩田も続けるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）