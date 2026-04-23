中華料理チェーン「日高屋」を展開する「ハイデイ日高」は4月15日、テレビ番組での青野敬(ひろ)成(しげ)社長（52）の発言が、「日本の労働者を軽視しているのではないか」との指摘を受け、公式サイトで謝罪した。



サラリーマンや学生に人気の日高屋

「政府は13日、外国人向けの在留資格『特定技能1号』に関し、外食業での新規受け入れを原則停止しました。外食業の上限5万人を超える見通しとなったためです」（経済部記者）

この件について、青野氏は『ワールドビジネスサテライト』（テレビ東京系）にVTR出演。「今までは4割くらいは外国人でやろうと考えていたところが、今年はもう手の打ちようがない」とし、今後は「日本人の高校卒業生、大学の卒業生、専門卒を中心に取るしかない」と述べたのだ。

「この『取るしかない』という表現がSNS上で炎上し、謝罪に追い込まれました」（前出・経済部記者）

《この続きでは、創業家以外からは初の社長職に青野氏が抜擢されるまでの経歴や「ハイデイ日高」の社内事情を取引銀行幹部が解説している。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（森岡 英樹／週刊文春 2026年4月30日号）