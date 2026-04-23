「嫌なことは早く忘れよう」その言葉がトラウマ被害者を傷つける。まわりの人ができること

PTSD(心的外傷後ストレス症)は、事件や事故、災害などのつらい体験がトラウマとなって、いつまでも恐怖や不安が続き、生活に支障が出てしまう心の病気です。近年は暴力や性被害、重度の事故など、個々の事例からPTSDになることも多く、誰もがトラウマの問題と無縁でいられなくなっています。

こうしたトラウマによって引き起こされるさまざまな変化(トラウマ反応)や対処法、家族や周囲の人ができるサポート法を紹介した書籍『新版 PTSDとトラウマのすべてがわかる本』より、一部を抜粋紹介します。

身近な人の協力が回復の確かな支えに

トラウマ体験の被害者をサポートすることには、確かな意義があります。まわりの人の支えがあれば、気持ちや生活が安定し、回復がうながされます。

■サポートの効果

被害者本人の状態や、日常生活を安定させる効果があります。それが、回復の支えになるのです。

・理解者になる

トラウマ反応や治療に対する理解者となる。本人が状況を受け入れず、自暴自棄になることを防ぐ。

・日常生活の安定

体験直後には、日常生活もままならない場合が多い。食事や家事への協力が生活を支える。

・受診のあとおし

本人が受診の手配をできない場合に、医療機関を探したり、連絡をとったりする。

・セルフケアの促進

本人が悲観的、消極的な考え方にならないようにする。心の本来の回復力を引き出す。

■被害者をひとりにさせない

サポートの基本は、トラウマ体験の被害者を孤立させないこと。とくに体験直後は、本人がひとりで関係者とやりとりしたり、日常生活を安定させたりすることは困難です。

よりそうこと、つきそうことが助けになる

PTSD、トラウマと聞くと、深刻すぎて協力するのは大変だと思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

いっしょに食事をしたり、外出につきそったり、小さな協力が助けになります。助けあって人間同士のつながりができれば、それが被害者の心の支えとなり、治療によい影響を与えます。敬遠せずに、まず行動してみてください。

トラウマ反応に悩む人の多くが、自分には治療が必要だということをわかっています。

しかし、外出するのが不安だったり、医師にトラウマのことを話すのが嫌だったりして、ひとりで受診できないことも少なくありません。

医療機関のサポートも含め、回復によりそいましょう。

■生活面の現実的なサポートをする

PTSDの治療は専門家にしかできませんが、生活面のサポートは誰にでもできます。まわりの人に求められているのは、そうした現実的な援助です。

・よりそう

近くに知人がいるということが大切。事件・事故のあとに休んでいたら、顔をみにいくだけでもよい。

・手伝う

家族だけでは被害者を支えきれない場合もある。子どもの送迎などは知人でも手伝える。

・気にかける

人とのつながりを感じられると、回復が早くなる。電話やメールをしたり、日用品を届けたりする。

・つきそう

医療機関を受診するとき、登下校のときなど、ひとりでいくのがつらい場合に、同行者がいると助かる。

・話を聞く

気持ちによりそいながら話を聞くだけでよい。誰かに話を聞いてもらうだけで、心が軽くなる。

■回復状態にあうサポートを

サポートは、とにかく手厚くすればよい、というわけではありません。回復がみられたら、本人の活動意欲を尊重して、加減することも必要です。

いい聞かせるのではなく、よい聞き手になる

話し相手になるときのポイントは、つねに本人にあわせること。

「こうしなさい、ああしなさい」と指示を出し、治療を強要する態度ではサポートになりません。

本人が何かを伝えたいと思っているときには話を聞き、意見を聞きたがっていたら話すようにします。対話について、あらかじめ目的やねらいを設定する必要はありません。

トラウマに悩む人は、他人の態度の変化に対して敏感になっています。強硬な主張や過剰な反応はしないで、相手のペースを尊重し、じっくり対話するようにしてください。

■必要なのは「グッド・リスナー」

トラウマに悩む人にとって、理想的な話し相手は「グッド・リスナー」。つまり、よい聞き手です。苦しんでいることを認め、受け入れてくれる人が必要です。

■何と話しかけるべきか

事件・事故に巻きこまれた人や、身近な人を亡くした人に対して、どのような言葉をかければ、励ますことができるのでしょうか。

正解はありませんが、参考になる考え方を紹介します。

〇いうべき言葉

どんな場合にもあてはまる適切な言葉はありませんが、相手の気持ちを尊重する言葉がよいでしょう。伝えることよりも、聞くことのほうが大切です。

・話したくなったらでいいからね

・自分のペースで大丈夫

・いつでもいってね

〇いうべきではない言葉

絶対にいってはいけない言葉もありません。人それぞれ、状況は異なります。ただし、回復を求める言葉や、努力をうながす言葉は、被害者に負担をかけることが多いため、注意が必要です。

・絶対治るからがんばって！

・嫌なことは早く忘れよう

・このくらいの事故でそんなに落ちこまないで

・あなたは助かったんだからいいじゃない

・いつまでも泣いていたら、ご家族が悲しむよ

トラウマ被害者を苦しめるストレスと二次被害。無神経な助言やうわさを防ぐには