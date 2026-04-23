能登半島の被災地は「政権批判のダシ」にされ続けている…復興を妨害する「情報災害」という「グロテスクな現象」

2024年1月の能登半島地震の発災から、2年4か月余りが経過した。地盤災害の専門家として、筆者は発災当初よりこれまで幾度となく被災地に足を運び、隆起した海岸線や寸断された道路、無惨に崩れ落ちた斜面、倒壊した家屋をこの目で見てきた。

自然がもたらす物理的な破壊力の凄まじさに息を呑むと同時に、徐々に、しかし確実に訪問するたびに景色は変わり、観光客と店舗の再開や住宅の着工を見るようになっている。復興へと歩みを進める地元の方々の、また国や自治体の足跡を感じている。

この2年間、被災地を苦しめ続けてきたのは、物理的な「自然災害」だけではない。目に見えない、しかし確実に人々の心を削り、復興の足枷となるもう一つの災害が存在している。それこそが、SNSや一部メディアを駆け巡る偽・誤情報や、地域の人々を苦しめる「情報災害（インフォデミック）」である。

前編記事＜「能登半島地震」発災当初から続く「偽・誤情報」…石川県知事が直面した「情報災害」の現実＞より続く

選挙戦終盤・イデオロギーの暴走

情報災害は、先般の石川県知事選の選挙戦終盤から3月11日前後に再び深刻なピークを迎えた。

SNS上には、能登の甚大な被災規模や代替交通手段、ルートがあることで着手されていない（できない）ことを無視した未復旧場所や、果ては置き場などまで取り上げて、「2年経ってもまだこんな状況だ」と声高に叫ぶ投稿が乱立した。

確かに、復興の歩みは場所によって異なり、手付かずの痛々しい爪痕が残る場所もある。しかし、それは政府が怠慢だからではなく、奥能登という地形的・地盤的制約、度重なる余震や豪雨による被災規模など、複合的な要因が存在するからだ。大規模震災を語るとき、その前提となる被災規模や被災状況、地形、地理的制約を無視することはできない。

逆に、単純化して単に非難をしようとすれば、それら被災状況、地理的制約などを無視して、何らかの理由で被害が残る地点を切り取ってしまえば、簡単に「まだ復興できていない被災地」像が容易に出来上がるのだ。

そうした投稿は政府（実際は地方自治体の領分も含まれている）・体制側を批判したい層により格好の燃料となり、声高らかに拡散されていくという悪循環が繰り返される。

正当な批判はあっていい。むしろ、改善のためにどんどん出していくべきである。しかし、事実が伴わない、批判ではない非難は何も生み出すことはない。

代替手段がある歩道の修復は優先度が下がるだろうし、使われていなかった旧道を修復しないのは当然である。被害が大きく、元通りの復旧ではない選択肢がとられたケースもある。このような投稿で、発信者の知名度向上や何らかの利益には繋がるのかもしれないが、それは復旧復興の改善には何ら寄与しない。

一部の切り取られた画像や映像をもって「何も進んでいない」と断じるのは、日夜現場で汗を流す作業される事業者の方々や、地元住民への冒涜に他ならない。能登はまだ旅行できる雰囲気ではないと自粛する人が出れば、観光需要を喚起して能登に移行という機運を妨害する行為にしかならない。

さらに憂慮すべきは、山野氏が当選・新知事に就任され、新体制へと移行が進んでいる最中にあっても、雨後の筍のように情報災害が沸き立っていることだ。

これらに対し、地元に住まわれている方々が「今はここまで進んでいる」「事実は違う」と、現地の実態の説明や写真を添えて懸命に否定している。

にもかかわらず、そうした当事者の声はかき消され、被災地は「外部の人間のイデオロギー開陳の場」、あるいは「政権批判・行政批判のためのダシ」として消費され続けているのだ。これは極めて悪質で、グロテスクな現象である。

3.11以降、特に反原発界隈を中心に、言論の自由の保護という大義名分を盾に、事実確認を怠った無責任な発信が横行してきた。しかし、それは東日本大震災後、多くの先人たちの尽力により、大きく改善されてきたことも感じている。

被災地のリアルな民意と「保守王国」の真実

一部のメディアやSNSでは、「馳前知事は能登の被災者から評価されていないから退任につながった」といった言説が選挙戦直後から今に至るまで語られている。それは事実だろうか。

実際の投票結果をつぶさに分析すれば、被災の程度が甚大であった能登地域の珠洲市、輪島市、志賀町、能登町、穴水町などの地域ほど、馳氏を強く支持していたというデータが浮かび上がる。彼らは誰よりも現地に入り、休日には泥まみれになってボランティアに入った馳前知事の姿を知っている。

他方、石川県の人口の約4割を占める金沢市とその周辺で、元金沢市長の山野氏の支持が上回った。前知事の馳氏は奥能登等で支持を伸ばしたが、票田となる金沢市周辺では山野氏支持が強かったことで敗れた。「選挙は数字がすべて」ということであれば、これは明瞭な事実だ。

「石川県は保守王国だから、自民党系の候補に票が入っただけだ」という冷笑的な見方もあったが、それも明確な誤りである。そもそも、山野新知事も馳元知事も保守系候補であり、2022年の知事選挙は3人の保守系候補が票を争った「保守分裂」選挙であった。

さらに先般の与党が圧勝した第51回衆議院選挙でも、能登地方の石川3区では中道改革連合の近藤和也氏が、小選挙区で当選した西田昭二氏に肉薄し、その高い惜敗率から比例復活当選を果たしている。近藤氏、西田氏の双方の復興対策を有権者が評価したことが、「能登から2人の議員を送る」ことにつながった。能登地方がもはや単純な「保守王国」の枠組みだけで語れない、有権者のシビアな目を持っていることは明らかだ。

奥能登の人々が示した支持は、決してイデオロギーや組織票によるものではなく、命と生活を懸けた「復興への真摯な取り組みに対する評価」そのものだったと私は見ている。

新体制への期待

今後4年間、石川県のかじ取りは、新しく石川県知事に就任された山野之義新知事に任されていく。今後の石川県政においても、偽・誤情報対策や情報災害対策については万全を期してほしいと考える。

2月22日の知事選期間中、当時は知事選の候補者であった山野氏の「質問受け付けます」との動画投稿に対して、X（旧Twitter）上で情報災害に関する私の記事を提示し、「能登半島復興を阻害する、深刻な情報災害の現状をご存知でしょうか（詳細はコメント欄）？。対策のお考えがあればご教示下さい」（該当部分抜粋）」と、ご意見を伺ってみた。

山野氏からは以下のような直接の返信をいただいた。

Xユーザーの山野ゆきよし | 石川県知事選挙 候補者さん: 「復旧・復興は着実に進んできており、現場で尽力されている方々に敬意を表します。 私は200回以上能登に通い、何百人もの被災者の方々の生のお話を聞いてきましたが、生活再建などの面で「まだ十分ではない」と感じる県民が多数いるのも事実です。 過度な悲観でも過度な楽観でもなく、現場の声に基づいてハードの進捗と暮らしの再建の両輪を回すことが重要だと考えています。」（該当部分抜粋）

この時点では知事選の最中であり、かつ根深い課題であり対応も難しい情報災害に対する直接の言及はなかったが、山野氏には、丁寧なご返信をいただいたことに感謝したい。

そして、どうか能登半島復興にあたっては、「現場の声」に耳を傾けて、ハード面の進捗と暮らしの再建の両輪を、そしてソフト面でもある情報の分野での復興にご尽力いただきたいと考える。

山野新知事は「現場主義」を掲げ、ソフトバンク戦略顧問として情報テクノロジーに精通され、有事の対応は平時から行っておくことが重要と指摘されていた方である。情報部門に疎い方どころか、最大の得意分野である。そして、災害対応や復興においては、トップの姿勢・方針こそが極めて重要となっていく。

その山野新知事が率いる新たな石川県政におかれては、是非次のことを期待したい。能登半島地震後の2年間、石川県が苦心して築き上げてきた情報発信の教訓や実績を単に引き継ぐだけでなく、災害復興の重要なテーマとして、「偽・誤情報対策」、「情報災害対策」に対して、山野新知事にしかできない強いリーダーシップを発揮していただきたい。

地震前から過疎化が進み、地震・豪雨後にその傾向が加速する中で、長期戦になる復興の過程で能登半島に必要なことは、地域の方が希望を持って生活できることである。そのために旅行者が、関係人口が増え、地域で仕事を営み、新鮮な魚介類や農作物、また伝統工芸品や特産品が生産されて地域経済が回るということに他ならない。

悪質な偽・誤情報に対しては、毅然たる態度で事実を発信し、自然災害に重ねて情報災害に傷つけられた被災者の尊厳と、能登半島の復興を守り抜くこと。それが、新たなリーダーに課せられた使命であると、私は確信している。

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