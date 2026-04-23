復活を期す安田が放った待望アーチ「マリンで待ってるぜ」

“復活”への確かな一歩だ。ロッテの安田尚憲内野手が22日、ファーム・リーグの楽天戦で待望の1号を放った。ついに飛び出した会心の一撃に、ファンからは「復調の兆し……」「生き返れ安田！」と歓喜の声が上がっている。

2点ビハインドで迎えた6回、先頭打者として打席に立った安田は、2球目を完璧に捉えた。逆方向へ伸びた打球はそのままフェンスを越え、1点差に迫る貴重な一撃となった。待望の一発にベンチからも祝福の声が上がった。

安田は2017年にドラフト1位で入団し、将来の主砲として期待を背負ってきた。しかし、2022年と2023年に自己最多タイの9本塁打を放って以降、ここ2年間は1軍では本塁打なしという苦しい時期を過ごしていた。今季もここまでファーム23試合に出場し打率.255と、試行錯誤を続けてきた27歳に、ついに快音が響いた。

この待望の一発に、SNS上のファンは即座に反応。「マジ！？」「やっとホームラン出たか安田!!」「やっやっやっ安田がホームラン打ってるじゃないか！！！」「ホームラン打ってるやん！！！！」と驚愕と喜びの声が溢れた。

さらに、打撃フォームにも注目が集まり「打ち方があまりにも村上すぎて」「村上っぽい時は調子いい時」「いい打ち方してるじゃん！」と、ホワイトソックスで活躍する村上宗隆内野手を彷彿とさせるフォームに言及するファンが続出。さらに、「何かこれまでとは違うものを感じる」「マリンで待ってるぜ」「調子上げて一軍来てくれ」と、一軍合流を熱望するコメントが寄せられた。背水の立場で奮闘する背番号「5」が再び輝きを取り戻そうとしている。（Full-Count編集部）