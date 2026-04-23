【潜入ルポ】インドネシアで日本人の「特殊詐欺メンバーが初逮捕」…現地住民が明かす「ニンジャみたいな逃走」と「あっけない摘発劇」

警視庁は4月16日、人口約2億8000万人を擁する東南アジア最大の国・インドネシアで活動していた特殊詐欺メンバーの日本人を逮捕した。日本人による同国での特殊詐欺事件の摘発は、今回が初めてだ。詐欺グループは首都ジャカルタ郊外の民泊施設に潜伏し、犯行を重ねていたとみられており、全容解明の捜査が続いている。

特殊詐欺の国際的な拠点といえば、ここ数年はカンボジアが主流とされてきた。だが関係諸国のプレッシャーもあり、現在は当局による摘発が加速。各組織内でも「脱カンボジア」の動きをみせており、グループが続々と根城を映しているともいう。インドネシアの逮捕劇も、そんな地殻変動の一端の可能性が高い。カンボジアから直線距離でおよそ2500キロ離れたインドネシアで今、何が起こっているのか。現地取材で実態を追った――。

「脱カンボジア」に動く詐欺グループ

インドネシアから空路でおよそ8時間。羽田空港に降り立ったのは13人の特殊詐欺メンバーだった。到着後、容疑者らは警視庁によって詐欺容疑で逮捕。同庁によると、捕まったのはいずれも住居・職業不詳の21〜57歳の男たちだった。

男らは今年2〜3月に、奈良県内に住む60代女性に携帯電話会社や警視庁浅草署の担当者をかたって電話。女性に対して「資金洗浄事件の容疑がかけられている。暗号資産の調査が必要」とうそを言い、計800万円分の暗号資産をだまし取った疑いがもたれている。すでにインドネシアの入管当局が3月初めに容疑者らを逮捕し、取り調べを行っており、聴取が終了したタイミングで日本への移送となった。

容疑者らはジャカルタ郊外に位置する西ジャワ州ボゴール県の住宅を拠点として、警察官などを装って電話をかける「かけ子」などを担っていたとみられており、摘発後の容疑者らの拠点からは、犯行に使用したとされる警察官の制服やスマートフォン、タブレット端末などが押収されている。

現代ビジネス編集部は3月初め、容疑者らが潜伏していたボゴール県の住宅を訪ねた。ジャカルタ中心部から車で約1時間。目指したのはボゴール内にある衛星都市「スントゥール・シティ」。スントゥールは住友商事や阪急不動産が地区開発やコンドミニアムの建設を手掛けるなど日本企業にとっても知られたエリアだ。

またボゴール県はインドネシア国内で避暑地として知られ、ジャカルタで働く中流以上の家庭がセカンドハウスを持つことも少なくない。ジャカルタから車を走らせると、確かに渋滞は少なく、街中にはのどかな雰囲気が漂っていた。

近隣住民が明かす「摘発の様子」

住宅街の入口にはセキュリティゲートが設置されており、そばには警備員の姿も見える。近づいてきたセキュリティは記者が日本人だとわかると「ああ、どうぞ」とすんなり中へと入れてくれた。

詐欺拠点となった家は住宅街の最も奥に位置していた。３階建ての一軒家で、グループは隣り合う2軒の家をアジトとして使用していたとされる。建物は右側がオレンジ、左側に白で連なり、外観は同じような造りとなっている。いずれも10人はゆうに住めそうなほど大きな建物なのが印象的だ。摘発後とあって人気はなく、門には鍵がかかっていた。ドアノックや呼び鈴を押すが反応はない。外から呼びかけても住人が顔を出すことはなかった。

「どうかしたのか？」

すると、頭上から男性の声がした。見上げると、アジトの隣の家から聞こえた声だった。詳しく聞くと男性は拠点となっていた自宅の管理人を務めており、記者が取材の旨を伝えるとはじめこそ「ボスに怒られちゃうから」と尻込みしつつも、グループについて語ってくれた。管理人が摘発当時の様子を語る。

住宅街の入口にはセキュリティゲートが設置されており、そばには警備員の姿も見える。近づいてきたセキュリティは記者が日本人だとわかると「ああ、どうぞ」とすんなり中へと入れてくれた。

詐欺拠点となった家は住宅街の最も奥に位置していた。３階建ての一軒家で、グループは隣り合う2軒の家をアジトとして使用していたとされる。建物は右側がオレンジ、左側に白で連なり、外観は同じような造りとなっている。いずれも10人はゆうに住めそうなほど大きな建物なのが印象的だ。摘発後とあって人気はなく、門には鍵がかかっていた。ドアノックや呼び鈴を押すが反応はない。外から呼びかけても住人が顔を出すことはなかった。

「どうかしたのか？」

すると、頭上から男性の声がした。見上げると、アジトの隣の家から聞こえた声だった。詳しく聞くと男性は拠点となっていた自宅の管理人を務めており、記者が取材の旨を伝えるとはじめこそ「ボスに怒られちゃうから」と尻込みしつつも、グループについて語ってくれた。管理人が摘発当時の様子を語る。

「忍者のように逃げ出して……」

「入管当局が踏み込んできたのは3月2日の夜だった。ビックリしたよ。すると、メンバーたちは忍者みたいに家の窓からこっちの家をめがけて屋根伝いで飛ぶように逃げ出していた。慌てた1人がうちの家の屋根に飛び乗ってきて、おかげで瓦が20枚も割れて最悪だったよ。踏み台にされたアンティークの机も割れちまってさ。その後、犯人の1人がうちの家のプールに飛び込んで逃げようとしたんだけど、あえなく捕まっちまった」

突然の入管による奇襲でパニックに陥っていた詐欺グループ。管理人いわく、男らは民泊サイト経由で拠点を借りていたという。

「男たちがここに来たのは2月初めくらいだった。だから住んでいたのは1ヵ月ちょっとかな。ここは民泊サイト経由で泊まりに来る人間はちょくちょくいるけど、彼らは入居当初から明らかに様子がおかしかった。家のドアも窓も全部閉め切って全く外に出てこない。ゴミ出しや出入りは決まって夜だった。スントゥール・シティにはイオンがあるけれど、食料の買い出しはそこに行っていたみたい。アルファードで週に1回のペースだったそう。デリバリーもたまには頼んでいたと思うよ」（同上）

詐欺行為に手を染めている自覚があったのか、外界を遮断し、人目を避けるようにして共同生活を送っていた容疑者たち。男らの見た目について管理人はこう話す。

「風貌はヤクザだったね。20〜30代ばっかりだったんだけど、何人も足や手にタトゥーが入っててさ、怖くて話しかけられなかったよ。彼らのことは近所でも話題になっていたよ。入管への通報は近隣の住民がしたそうだけど、誰がやってもおかしくなかった。それくらい異様だった」

だが、容疑者らの拠点はこの一軒家だけではなかった。

つづく後編記事『現地人が「日本人の印象が変わった」と困惑…反社がインドネシアに”拠点”を置く「ゾッとする理由」』では男らが使用していた「もう一つのアジト」の警察関係者によるカンボジアから続く詐欺グループの大移動の全容について詳しく報じる。

【つづきを読む】現地人が「日本人の印象が変わった」と困惑…反社がインドネシアに”拠点”を置く「ゾッとする理由」