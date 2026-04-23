元筋肉アイドル、元プロレスラーでタレントの才木玲佳が２１日、自身のインスタグラムを更新。第１子の出産を報告した。

「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。」と始め、赤ちゃんの小さな手の写真をアップした才木。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年４月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。」と明かした。

「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました。」と才木。「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。」と心境をつづり、「産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです。」と記した。

「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています。」と近況を明かし、「お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！」と締めた。

この投稿にファンからは、安堵（あんど）や祝福の声が多数寄せられた。