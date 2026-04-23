平愛梨、4児の育児に“強力助っ人”の登場を報告 3日分の“手作り弁当”披露し「いつもより40分も多く眠れて優雅な朝」と感謝
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が21日、自身のインスタグラムを更新。母が作ってくれたという手作り弁当を公開し、育児に奮闘する日常を改めて伝えるとともに、感謝の思いをつづった。
【写真】「めちゃくちゃお上手」“強力助っ人”母手作りの弁当を披露した平愛梨
平は「強力助っ人」と書き出し、母が3日連続で弁当作りを手伝ってくれたことを報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を公開し、「毎朝が母が居てくれるだけで全然違った」とその存在の大きさを実感した様子を明かした。
普段は“イヤイヤ期”の2歳児の対応や4人の子どもの支度に追われる慌ただしい朝を過ごしているが、母がいることで子どもたちが自ら起きて準備を進めるなど、驚くほどスムーズに進んだという。さらに「私も有り難いことにいつもより40分も多く眠れて優雅な朝」と変化を振り返り、「ありがとう母＆（父）」と感謝の言葉をつづっている。
コメント欄には「めちゃくちゃお上手ですごく美味しそうです やっぱりお母さん最高」「素敵なお母様ですね」「居てくれるだけで心強いし、あったかいですね」「優しいお母様」「たまにはゆっくり休んでくださいね」といった声が寄せられ、育児の大変さに共感するコメントや、母のサポートを称賛する声が多く集まっている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（5）、23年5月に四男（2）が誕生している。
【写真】「めちゃくちゃお上手」“強力助っ人”母手作りの弁当を披露した平愛梨
平は「強力助っ人」と書き出し、母が3日連続で弁当作りを手伝ってくれたことを報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を公開し、「毎朝が母が居てくれるだけで全然違った」とその存在の大きさを実感した様子を明かした。
コメント欄には「めちゃくちゃお上手ですごく美味しそうです やっぱりお母さん最高」「素敵なお母様ですね」「居てくれるだけで心強いし、あったかいですね」「優しいお母様」「たまにはゆっくり休んでくださいね」といった声が寄せられ、育児の大変さに共感するコメントや、母のサポートを称賛する声が多く集まっている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（5）、23年5月に四男（2）が誕生している。