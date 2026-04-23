平愛梨、4児の育児に“強力助っ人”の登場を報告 3日分の“手作り弁当”披露し「いつもより40分も多く眠れて優雅な朝」と感謝

平愛梨、4児の育児に“強力助っ人”の登場を報告 3日分の“手作り弁当”披露し「いつもより40分も多く眠れて優雅な朝」と感謝