「上の娘が、夜中の授乳がツライと言っていたので、夜間のトイレが近い私とお互い起きるたびに『授乳』と『トイレ』の一言だけのLINEを送りあい、励ましあっています」



【写真】娘さんが、“裏切られた”と感じたのは？

52歳の母bon（bon274.bon、以下 bon）さんが、27歳の娘さんとのやり取りをThreadsに投稿。 なんとも微笑ましいエピソードですが、とある日は様子が違ったよう。



bonさんの1度目のトイレと娘さんの授乳のタイミングがピッタリとあった夜、「これは毎回会える予感」と娘さんが喜んだのもつかの間。その後、bonさんは珍しくトイレに起きることなく朝を迎えたそう。その朝届いた娘さんからのLINEには…「裏切りやぞ」のひと言！ bonさんは、「可愛くて吹き出しました」と笑います。



この投稿に

「いいなぁ、可愛い親子愛」

「私も娘が子供生んだら、真似させてもらいます」

「素敵なやりとりをお見せいただき、ありがとうございます」

「励まし合ってるって面白いです笑」

「こういうやりとりがあればほっとしてがんばれそうですね」

と微笑ましいやり取りにほっこりする人がたくさん！



Bonさんに娘さんとのやり取りについて詳しく話をお聞きしました。



娘「夜間起きるのはしんどいし孤独だけど……」

――いつ頃からこのやりとりを？



「娘の初出産が2025年大晦日で、このやり取りは1月の中旬あたりから現在も毎日続いています」



――このやりとりはどのように？



「どちらからかが提案したわけではなく、自然と始まりましたね。『授乳で2時と5時におきてん』『私もトイレで1時と4時におきたわ』と言い合っていたところ、気づけばLINEでの報告が始まっていました（笑）」



――「裏切りやぞ」のLINEを見たときどのように感じましたか？



「せっせと『授乳』を連投してきていた娘が可愛くて声を出して笑いました。『毎回出会えると思ったのにな』と返信して、そのあとはすぐ別の話題で盛り上がりました」



――お母さまとの夜間のやり取り、娘さんはどのように？



「娘に聞いたところ、『夜間起きるのはしんどいし孤独だけど、母親が起きてることで気持ちが楽になります。ただ、たまに起きてる時に「トイレ」と届いて笑ってしまいます』とのことです（笑）」



――娘さんの性格は？



「そうですね。『素直』『喜怒哀楽がハッキリしている』でしょうか（笑）」



――娘さんとは昔から仲が良いのでしょうか？



「はい。主人がずっと単身赴任なこともあり、娘と力を合わせて生きていく絆が強いです。そのうち合体するのではと思うほど思考回路も似ています」



――今後もこのやり取りは続けますか？



「娘と話してみましたが、授乳期間中はお互いずっと続けるよねとの結論になりました（笑）。娘の授乳が終わって、夜間のLINEが来なくなれば、娘がゆっくり眠れていることに安心すると思います」



◇ ◇



娘さんとお孫さんには「助け合える関係でいてほしい」と bonさん。さらに「私が寿命をむかえても、孫には娘のことを助けてあげてほしい」と笑います。子を想う素敵な親子愛にほっこりしますね。



そんなbonさんは「楽天グループ」に勤務し、Threadsでは大阪での日常の楽しいことを投稿。ユニークなエピソードが満載で思わずクスッと笑ってしまいますよ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）