高橋洋子、ハウステンボスで「残酷な天使のテーゼ」を生歌唱！ 花火×光×噴水をバックに圧巻のパフォーマンス＜取材レポ＞
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、4月24日（金）から、『エヴァンゲリオン』とのコラボイベント「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の一環として、夜のエンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」を開催する。これを記念して、4月22日（水）に、歌手の高橋洋子が登場するスペシャルナイトショーが行われた。雨が降る中での開催となったが、会場には約500人のゲストが集結。高橋の生歌唱に盛り上がった。
【動画】高橋洋子が『エヴァンゲリオン』名曲をハウステンボスで熱唱！ ナイトショーの様子
■一夜限りの特別なショー
4月24日（金）から9月13日（日）までの期間限定で実施される「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」は、『エヴァンゲリオン』の劇中で使用されているクラシック音楽と生演奏×花火×光×噴水の圧巻の演出を融合した約10分間のエンターテインメントショー。
今回は天候の影響で、演者の出演がないバージョンでのお披露目となったが、それを感じさせない大迫力の演出で会場を魅了。壮大な音楽と赤や青、緑、紫など色鮮やかに輝く噴水がハウステンボスの夜を彩る。
噴水ショーが終わると、いよいよ高橋が登場。真っ白い衣装をまとった高橋がステージに立ち、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』の主題歌「魂のルフラン」のイントロが流れると、ゲストからは「わぁ！」「すごい」と、感極まる声が聞こえてきた。
MCでは、ライトアップされた「EVANGELION」の文字に高橋が驚く一幕も。「こんなにステキなところでパフォーマンスさせていただけることが本当にうれしいです。そして見てください！ EVANGELIONって書いてある!! 本当にカッコイイ、最高です！」と、大興奮。
イベント期間中に展開されるアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」を一足先に体験したことも明かし、「“NERV（ネルフ）”になった気持ちになって本当に楽しかったです」とコメントした。
ショーを締めくくったのは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」だ。高橋の「もちろんこの曲ですよ！」という言葉に、曲名が発表される前からゲストはピンときた様子。歌唱中には高橋の掛け声にゲストが応える場面も見られ息ぴったり。最後には高橋が「みんな風邪をひかないようにね」と、ゲストへ優しく声をかけており、一夜限りのスペシャルナイトショーは温かい空気感の中終了した。
■一夜限りの特別なショー
4月24日（金）から9月13日（日）までの期間限定で実施される「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」は、『エヴァンゲリオン』の劇中で使用されているクラシック音楽と生演奏×花火×光×噴水の圧巻の演出を融合した約10分間のエンターテインメントショー。
今回は天候の影響で、演者の出演がないバージョンでのお披露目となったが、それを感じさせない大迫力の演出で会場を魅了。壮大な音楽と赤や青、緑、紫など色鮮やかに輝く噴水がハウステンボスの夜を彩る。
噴水ショーが終わると、いよいよ高橋が登場。真っ白い衣装をまとった高橋がステージに立ち、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』の主題歌「魂のルフラン」のイントロが流れると、ゲストからは「わぁ！」「すごい」と、感極まる声が聞こえてきた。
MCでは、ライトアップされた「EVANGELION」の文字に高橋が驚く一幕も。「こんなにステキなところでパフォーマンスさせていただけることが本当にうれしいです。そして見てください！ EVANGELIONって書いてある!! 本当にカッコイイ、最高です！」と、大興奮。
イベント期間中に展開されるアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」を一足先に体験したことも明かし、「“NERV（ネルフ）”になった気持ちになって本当に楽しかったです」とコメントした。
ショーを締めくくったのは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」だ。高橋の「もちろんこの曲ですよ！」という言葉に、曲名が発表される前からゲストはピンときた様子。歌唱中には高橋の掛け声にゲストが応える場面も見られ息ぴったり。最後には高橋が「みんな風邪をひかないようにね」と、ゲストへ優しく声をかけており、一夜限りのスペシャルナイトショーは温かい空気感の中終了した。