【ワシントン＝栗山紘尚】米ＣＮＮによると、米南部バージニア州で２１日、連邦下院選の区割り変更を問う住民投票が行われ、賛成多数で承認された。

１１月の中間選挙では、民主党が優勢な州内選挙区が最大四つ増える公算が大きく、民主党が目指す下院の多数派奪還に向けて追い風となった。

同州は現在、１１の連邦下院選挙区があり、議席数は民主党６、共和党５で拮抗（きっこう）する。米メディアによると新たな区割りで共和党の勝利が確実なのは１議席にとどまる見通しだという。

民主党下院トップのハキーム・ジェフリーズ院内総務は２１日夜、「今夜、民主党はバージニア州でドナルド・トランプ（大統領）の『ゲリマンダー工作』を打ち破った」とＳＮＳに投稿して勝利を宣言した。

ＣＮＮによると開票率９７％時点で賛成５１・５％、反対４８・５％。僅差で賛成が上回った。

「ゲリマンダー」と呼ばれる自党に有利な区割り変更は中間選挙の勝敗を左右するだけに、共和、民主両党の応酬が全米で繰り広げられている。区割りの見直しは通常、１０年ごとの国勢調査に合わせて行われるが、トランプ氏は次回２０３０年の国勢調査を待たず、昨年、南部テキサス州で共和党が有利になるよう区割りの見直しを促した。民主党は対抗して西部カリフォルニア州などで区割り再編を主導し、議席増を確実にしてきた。

こうした経緯から今回は両党とも大物が参戦した。政治専門紙ザ・ヒルなどによると共和党のトランプ氏は投開票前日の２０日、電話集会に参加し、「（結果は）国を左右する」と訴え、「ノー」と投票するよう支持者に呼びかけた。

民主党のオバマ元大統領は「『賛成』に投票すれば、中間選挙で不当な優位性を得ようとする共和党に対抗できる」とＳＮＳに投稿した。共和党は、オバマ氏が過去にゲリマンダーを非難した発言を意見広告に使った。

下院の議席数は現在、共和党２１７、民主党２１３。中間選挙は現職大統領の政党が劣勢になる傾向があり、トランプ政権は厳しい戦いが予想される。全米で共和党が区割り変更により積み上げた優位は、今回の結果で帳消しになりうる。ただ、米ＣＮＮなどによると州最高裁判所では、州民主党が住民投票を提案した際の手続きに違反があったなどとして法廷闘争が続いており、司法の判断によっては住民投票の結果に影響が及ぶ可能性もある。

区割り変更で、自宅が民主党有利な選挙区に変わるバージニアビーチのパトリシア・オペラさん（６０）は「共和党支持者は発言権を失う」と不満げに語った。同じ選挙区で民主党を支持するビル・ジョンソンさん（６９）は「ゲリマンダーは、全米で議席を増やすトランプ氏に対抗するための一時的な措置だ」と述べた。

◆ゲリマンダー＝各州議会の多数派政党が選挙で有利になるよう、他党の支持者を一つの選挙区に押し込んだり、逆に複数の選挙区に分散させたりして不自然な形の選挙区を作ること。１８１２年、マサチューセッツ州のゲリー知事が決めた選挙区の形が怪物「サラマンダー」に似ているとして、「ゲリー」と「サラマンダー」を合わせた造語として広まった。