イランの革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡の秩序と安全を乱したとして、船舶2隻を拿捕したと発表しました。

AP通信によりますと、イランの革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で貨物船など3隻を攻撃し、そのうち2隻を拿捕しました。革命防衛隊は声明で、拿捕した2隻は許可なく海峡を出ようとし、度重なる違反行為を行ったとしていて、そのうち1隻は、イスラエルと関係がある船舶だとしています。

イランのガリバフ国会議長は、「停戦の重大な違反により、ホルムズ海峡の再開は不可能だ」とSNSで述べていて、アメリカによる海上封鎖に反発したとみられます。また、22日は革命防衛隊の創立記念日で、革命防衛隊は、「敵の想像を超える驚きを与える準備がある」と強硬なメッセージを出しています。

イランは21日、首都テヘランで開かれた集会で、新型の弾道ミサイル「ホラムシャハル」を公開していて、軍事力を誇示し、国内の結束を固める狙いがあるとみられます。

一方、アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は22日、イランとの停戦延長について、トランプ大統領はイランからの提案を受け取るための明確な期限は設定していないと述べました。

こうした中、トランプ氏は22日、SNSに、「イランから今夜予定されていた8人の女性抗議者の処刑が中止になったと連絡を受けた」と投稿しました。「私の要請を尊重し、処刑を中止したことに深く感謝する」と述べていて、イランとの融和ムードを演出したい狙いがあるとみられます。

ニューヨーク・ポストは、トランプ氏がイランとの2回目の対面協議について、24日にも行われる可能性を示したと伝えました。