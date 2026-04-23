事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、23日までに自身のXを更新。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEが18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、スタジアム運営会社が招待した契約企業関係者や招待客がスイートルーム内で騒ぎ、公演を妨げたことをめぐり「好きでもないアーティストのライブに承認欲求強めだったり我が物顔でゲスト入場するの辞めてほしい」と、つづった。

この騒動をめぐっては、運営会社のジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が19日、文書で「MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(スイートルーム)内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と説明。「弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております」などとして謝罪した。

猪狩は「好きでもないアーティストのライブに承認欲求強めだったり我が物顔でゲスト入場するの辞めてほしい」とした上で「ファンやアーティストが可哀想です」とも指摘。「当たり前ですが私は自力でチケット取って行ってきました」とつづり、グリーンのリンゴのマークを添えた。

バンドの公式サイトでも「MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』での公演妨げ行為について、MUFGスタジアム公式サイトにてお詫びが掲載されました」と報告している。