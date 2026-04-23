なぜ巨大船は狭い港で「壁ドン」しないのか？ 緻密な操船を可能にする必須パーツとは【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

巨大な船でも狭い港に入ることができるのはなぜ？

欠かせないサポート役の存在

巨大な船が、わずかなスペースしかない港へ滑り込む光景は圧巻です。波や風の影響を受けやすい状況でも、数m単位で位置を合わせながら船体を岸壁へと寄せていきます。こうした繊細な操船を支えているのが、船体を横向きに動かすための装置と技術です。

なかでも、サイドスラスターは代表例でしょう。構造自体はスクリュープロペラと同じで、船の側面にあけた穴の中に設けられています。これが横方向への推進力を生み出し、船体を左、右へと押すのです。スクリュープロペラでは前後方向の力しか出せないため、横移動するためにはこの装置が大きな役割を果たします。

近年では、360度向きを自在に変えられるアジマススラスターが使われることもあります。船体を横に移動させたり、その場で回転させたりといった動きが可能になり、巨大船でもこまかな動きがしやすくなるのが特長です。

さらに、港では「タグボート」と呼ばれる小型船が重要な役割を担います。タグボートは、巨大船を押したり引いたりして動かすために設計されたサポート専門の船です。小型ながら非常に強い推進力を備えており、巨大船の横や後ろに回り込んで向きや位置の調整を助けます。特に風が強い日や狭い水路では、この支援なしには安全性が保てないのです。

横移動に活躍する船の機能

サイドスラスター

船の側面にあけたトンネル内に取りつけられたプロペラで、横方向に推進力を生み出す。

アジマススラスター

360度回転するプロペラで、自由に船体の向きを変えられる。

サイドスラスターやアジマススラスターを用いれば、船を前後だけでなく横方向にも動かすことができます。狭い港での離着岸には欠かせない装置です。

タグボートが支える大型船の移動

方法 ① 船首で押して移動させる

大型船、タグボート、衝撃緩和のためのタイヤ

方法 ② ロープで引っ張って移動させる

大型船、タグボート、「タグライン」と呼ばれるロープ

タグボートは、強力な推進力で巨大船の移動を支援する船です。このほか、大型船の前方を先導して周囲を警戒することもあり、危険の多い海峡での安全な航行を助けます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者紹介】

池田良穂 （いけだ よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。

2023 年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。