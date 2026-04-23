「めっちゃかわいい！」『水ダウ』に登場した東大院生卒のピン芸人に反響「私服はじめてみた」「新鮮」
22日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルの監禁シリーズが行われ、そこに登場したお笑い芸人に反響が寄せられた。
【写真】チャイナ服姿の東大院生卒のピン芸人
ターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか、という企画。そこでナダルから連絡を受けて現れたのが、この春に東京大学院を修了した中国出身のピン芸人・いぜんだった。
芸人としてはチャイナ服姿のいぜんだが、この日はダウンにスカート姿で登場。視聴者からは「いつもの着てないと普通の女の子すぎるないぜん」「チャイナじゃないいぜんは新鮮w」「いぜんさんめっちゃかわいい！」「いぜん私服はじめてみた」といった反響が寄せられた。
クイズに正解できず、文句を言うナダルに「何がダメだったのかよ！」とツッコみ。タメ口同士のやりとりにスタジオでは笑いが起きていた。
【写真】チャイナ服姿の東大院生卒のピン芸人
ターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか、という企画。そこでナダルから連絡を受けて現れたのが、この春に東京大学院を修了した中国出身のピン芸人・いぜんだった。
クイズに正解できず、文句を言うナダルに「何がダメだったのかよ！」とツッコみ。タメ口同士のやりとりにスタジオでは笑いが起きていた。