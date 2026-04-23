イラスト：飯田ともき

4月13日（月）から4月20日（月）まで実施したアンケート、「メモリーカードを物理フォーマットしている？」の回答編です。

選択項目 投票数 している 504 していない 570 合計 1074

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

している

していない

カードのパフォーマンスを最大限引き出すため 定期的にするようになって変なエラーが出なくなった 動画撮影時に速度警告が出たら物理フォーマットしている。ほぼこれで解決する。 前に録画失敗したカードも試しに物理フォーマットしたら正常に録画できたため、以降不定期に実施してます 以前、本来ある筈の容量の1割しか使えず、物理フォーマットを試したら9割が使えるようになったから。 物理フォーマットができるようになってやってみたところ遅くなっていた書込み速度が購入時と同じレベルにまで回復した カメラに物理フォーマット機能がない時代、エラーで大変な思いをしているので、今は一定期間ごとに物理フォーマットしている。タイミング的にはバッテリーのキャリブレーション警告が出た時。時間があればセンサークリーニングやレンズ清掃、接点清掃などもしている。 大手飲料メーカーの懸賞でもらった1TBのUSBメモリーが容量偽装品で物理フォーマットしたら32GBに……それ以来フラッシュメモリ系は購入後最初に物理フォーマットするようになりました 論理フォーマットは月1度、物理フォーマットは年2回程。速度や安定性というよりは大掃除のノリ。 「安心」を時間で買っている感覚。不良セクタのあるカードで物理フォーマットを何度か試したことあるけど、不良がすぐ再発するので効果は限定的だった。HDDと違い、フラッシュメモリーは不良が出始めたらもう諦める。 廃棄時なら全容量書き込みクリアするけど、普段はメモリ内のコントローラ（によるウェアレベリング）を信頼して、1回でも書き込み回数を抑えます。 512GBx4枚、300GB級x2枚だと何時間かかるか絶望しか無いです 物理フォーマットをするまでの劣化を、今のところ自分の持つメディアでは感じていないから。 かれこれ四半世紀に渡り50枚以上のカードを使ってきたが、殆どやったことが無い。いままで特に（物理フォーマットをしなかったことによると思われる）トラブルも無いし、データ損失も経験なし。 フラッシュメモリの書き込み耐用回数が減るから