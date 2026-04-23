「はい、ママのご褒美！」スーパーで子どもが差し出したのは──「ママにも必要やね」義母の一言に赤面

友人Aの話です。

スーパーでの買い物中、子どもとの小さなやり取りに、赤面してしまう出来事がありました。

こっそり楽しんでいた『ある習慣』が、思いがけない形で知られてしまったのです。

お菓子一つ

「お菓子は一つだけね」

Aは、スーパーで子どもと買い物をするとき、いつもそう声をかけていました。

買い物かごに入れるお菓子は一つまで。

いつの間にか、家の中でそう決まっていました。

その一方で、Aにはもう一つ、ささやかな楽しみがありました。

たまに自分の息抜きとして「ママのお菓子ね！」と言いながら好きなお菓子をかごに入れること。

忙しい毎日の中で、ほんの少しのご褒美のような存在だったそうです。

いつもの習慣

ある日、Aは義両親と一緒にスーパーへ買い物に行きました。

売り場で子どもが「お菓子を見てくる」と走っていきます。

Aはいつものように声をかけました。

「お菓子一ついいよ」

子どもはすぐに売り場の奥へ消え、しばらくして走って戻ってきました。

義両親もカートを押しながら売り場を見て回っていて、普段より少しにぎやかな買い物。

今日の夕飯は何にしようかと義母と相談しながら進んでいました。