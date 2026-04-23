ことしのゴールデンウイークは、最大12連休となります。皆さんはどのような計画を立てているのでしょうか。

■八木奈月アナウンサー

「きょうオープンしたこちらの公園では、ゴールデンウイークを前に、子どもたちが元気よく遊んでいます。」



ゴールデンウイークを前に22日、福岡市博多区の東平尾公園にグランドオープンした大谷広場です。

地元の園児たちが保護者と一緒に訪れ、さっそく遊具や草スキーなどで遊んでいました。



■子ども

「楽しい。」

「楽しい。滑り台。」

■保護者

「楽しそうでよかったです。」

子どもたちの評判も上々で、今後、多くの人の利用が見込まれています。



■八木アナウンサー

「ことしのゴールデンウイークは、最長で12連休。皆さんはどう過ごすのでしょうか。」



■訪れた人

「何も考えていないです。」

「仕事です。家族のために頑張ります。」

「佐賀や大分など、隣の県くらいで考えています。実家に帰ったり、そんなところです。」

「海外は行かないですね。近場で済ますと言ったらあれだけれど、近場で遊ぼうかなと思っています。（公園は）お金もリーズナブル、かからない場所もあるので、そういう所は僕たちにとって優しいと思います。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月22日午後5時すぎ放送