「もう会いたくない」と思われる人には、どんな原因があるのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「また会いたい」と思われない人の共通点

「この人、なんか話しづらいな」

会って3分もすれば、相手の印象はほぼ決まる。

話が面白いかどうかではない。

もっとシンプルな理由で、「また会いたいかどうか」は判断されている。

たとえば、こんな会話に心当たりはないだろうか。

「それ知ってる」「この前も似た話聞いた」「あ、それは違うと思う」

一見、普通の受け答えだ。

むしろ、ちゃんと情報を持っている人ほど、こうした反応をしがちだ。

だが実は、ここに落とし穴がある。

情報をたくさん持っている人ほど、

「正しさ」や「網羅性」を優先してしまう。

その結果、会話の中で無意識に“相手を上書きする”反応をしてしまうのだ。

問題は、知識の量ではない。

むしろ逆で、情報が多すぎることが、会話をつまらなくしている可能性がある。

情報量を絞ろう

では、どうすればいいのか。

ヒントはシンプルだ。

「情報ソースを絞る」ことから始めてみよう。

SNSのアカウントをいくつか閉じたり、メールアドレスの数を減らしたりすることは、いい一歩になる。 次は、どんな情報をフォローするかについてよく考えてみよう。あなたは、世の中のあらゆる出来事を知る必要はないし、そもそも知ることはできない。自分にとって大切な情報ソースを選択して、そこに集中するようにしよう。 どのように情報ソースを絞ればいいのか迷っているなら、まずは、1つでも不要なものをやめたり、減らしたりすることから始めてみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

問題は、知識の量ではない。どう使うかだ。

情報が多いほど、人は「正しく返そう」とする。

だが、相手が求めているのは正しさではない。

「受け止めてもらえた」という感覚だ。

「また会いたい」と思われる人は、言い返す人ではない。

相手の話を、そのまま残せる人だ。

だからこそ、知識は足すより削る。

そのほうが、会話はうまくいく。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）