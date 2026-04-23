えっ、見せてもいいの…？LE SSERAFIM・ユンジン、“胸元パックリ”アンダーウェアコーデ披露「気絶する」

LE SSERAFIMのユンジンが、大胆なファッションで視線を独占した。

ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ユンジン、“胸元パックリ”アンダーウェアコーデ

公開された写真には、夜の街並みを背景に、スモーキーなアイメイクとクールな眼差しでカメラを見つめるユンジンの姿が収められている。ベアトップのコルセットの上から2枚のアンダーウェアを重ねた個性的なスタイリングを披露し、唯一無二の魅力を放っている。

投稿を見たファンからは「見せてもいいの…？」「えっ！」「美しすぎる」「気絶する」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、5月22日に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。