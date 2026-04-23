2児の母・柳原可奈子、娘たちへの手作り“キャラごはん”披露「可愛すぎる」「食べるのもったいない」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新し、娘たちに作った“キャラクターごはん”を披露した。
【写真】「食べるのもったいない」子どもたちへの“キャラごはん”を披露した柳原可奈子
柳原は「久しぶりの #こどもごはん 投稿です」とつづり、ターメリックライスでトラの顔を表現したハヤシライスを公開。目や耳まで丁寧に作り込まれた愛らしい仕上がりで、プレートには冷製コーンスープや細かく刻んだ野菜のサラダ、いちごなども添えられ、彩り豊かな食卓が並ぶ。
「長女のやわらか食の給食も、少しずつ食べる量が増えてるかな」と近況も明かし、「いっぱい食べてきて欲しいな〜」と子どもたちを思う気持ちをつづっている。
コメント欄には「優しいお母さん」「可愛すぎる」「食べるのがもったいない」「トラさんハヤシライスかわいいですね」「お皿も素敵」「これは子どもも飛びつくなー」「愛情たっぷり」「可愛いモノ好きな私にメチャクチャ刺さります」「こどものこと考えて料理方法工夫されてさすがです」といった声が寄せられ、手間ひまかけた“キャラごはん”に多くの反響が集まっている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告していた。
【写真】「食べるのもったいない」子どもたちへの“キャラごはん”を披露した柳原可奈子
柳原は「久しぶりの #こどもごはん 投稿です」とつづり、ターメリックライスでトラの顔を表現したハヤシライスを公開。目や耳まで丁寧に作り込まれた愛らしい仕上がりで、プレートには冷製コーンスープや細かく刻んだ野菜のサラダ、いちごなども添えられ、彩り豊かな食卓が並ぶ。
コメント欄には「優しいお母さん」「可愛すぎる」「食べるのがもったいない」「トラさんハヤシライスかわいいですね」「お皿も素敵」「これは子どもも飛びつくなー」「愛情たっぷり」「可愛いモノ好きな私にメチャクチャ刺さります」「こどものこと考えて料理方法工夫されてさすがです」といった声が寄せられ、手間ひまかけた“キャラごはん”に多くの反響が集まっている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告していた。