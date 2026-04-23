ＢＴＳ・Ｖの日本語のメッセージに日本のファンが感激だ。

メンバー７人の完全体でカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」。Ｖは２３日までにインスタグラムを更新し日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩（まぶ）しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」と紫のハートの絵文字を添えて記し、１７、１８日に東京ドームでライブのため日本滞在中のオフショットを多数アップした。

プライベートで訪れた人気ラーメン店でラーメンをすする姿や、とんかつ店で茶わんを手に持ったものなども含まれ、ＢＧＭには荒井由実の「何もきかないで」を選曲していた。

ネット上では「テテ可愛い。ちゃんとお茶碗持って食べてる」「こんなに日本を好きでいてくれて、イルアミは幸せです」「日本語でインスタ上げてくれた…こちらこそありがとうだよ」「日本でゆっくりできたみたいでよかった」「たくさん思い出を共有してくれてありがとう」「写真も素敵だし日本語のメッセージにグッときた…！」「全てが可愛くて愛（いと）おしくて涙がでる」「ナイスぅな選曲！」「日本の文化に合わせてるのなんかぐっとくる…。こういう何気ない所にテテの丁寧さとか優しさを感じる」「テテのインスタが日本ＬＯＶＥで嬉（うれ）しい」「日本語でポストしてくれてるのも嬉しいし、お茶碗持ってご飯食べてくれてるのも感動」「テテのせいでトンカツ食べたくなったので明日はとんかつランチにする」「カッコいいからかわいいのギャップに風邪引きそう」「ユーミンの曲と共に沢山（たくさん）の思い出を載せてくれてありがと」「ユーミンの曲を選んだインスタはテテの日本での優しい時間を感じられてすごく嬉しい」などと感動に包まれたファンの声があふれていた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。