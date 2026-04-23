ウエストランド井口＆吉住、夢のネタ共演！『孤独アジト』初のリアルイベントが7月に開催

テレ朝Podcastで配信中の番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』の初のリアルイベント、「孤独アジト presents 独祭」が、2026年7月4日（土）に東京・星陵会館ホールで昼と夜の2公演開催されることが決定した。

いつもの反骨トークに加え、賞レース王者2人が夢のネタ共演。昼公演では「コント」を、夜公演では「漫才」を一度限りで特別披露する。

ココでしかみられないオリジナルネタは必見だ。

◆井口浩之（ウエストランド） コメント

孤独アジトのイベント。孤独な気持ちが解消されるものになるのか、それとも、より孤独を感じるにものになるのか。それは僕らにもわかりません。なぜなら、まだ何も決まっていないから。

ただ、僕と吉住で、コントと漫才をやることは決まっています。

おもいっきり笑う事は孤独でも許されている権利だ！ 笑わせられるように、頑張ります！

◆吉住 コメント

孤独な人々がわらわらと集まる。そんな希望に満ち溢れたイベント、参加する以外に選択肢がありますか？

イベント後、「井口と吉住、生で見たらオーラやばかった…」「テレビで見るより顔ちっちゃ…！！」「俺、生で井口と吉住見たことあるからね〜！」なんて言葉を皆さんが発することは決してないと断言できます。が、孤独を背負う我々を見て、皆さんの自尊心をすくすく育てられるかもしれないし、もしくは、少しだけ仲間意識というものが芽生えるかもしれません。

まぁ、とりあえず、やってみてからのお楽しみ！