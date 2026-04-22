三陽商会の新ユニセックスブランド「オーレム」がデビュー　“未来のための日常着”を提案

三陽商会の新ユニセックスブランド 「オーレム（AUREME）」が、ファーストコレクションとなる2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。

【画像をもっと見る】

クリエイティブディレクターを務めるのは、アンドエスティHDグループのエレメントルールが運営するセレクトショップ「カオス（Chaos）」のディレクターを務めていた櫛部美佐子。素材開発からプロダクト設計、ブランドコンセプト構築まで幅広く携わった経歴を活かし、オーラムでは「空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着」をコンセプトに採用。空気の質感や身体との関係性にフォーカスしたプロダクトを通じて、年齢や性別にとらわれないニュートラルな美を提案する。

会場となったのは、過去に「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」や「ピリングス（pillings）」、「ノントーキョー（NON TOKYO）」などもコレクション発表に使用した科学技術館。暗闇に重低音が響きショーがスタートし、円形に配置された客席の周りをモデルが歩いた。

コレクションは「FUNCTION」「DAILY USE」「COMFORTABLE」の3つのカテゴリーで構成。メンズ・ウィメンズ計32ルックが登場した。FUNCTIONでは、縫い目からの水の浸入を防ぐシームシーリング加工を施したロングコートやサーモンピンクカラーのナイロンセットアップ、上半身を覆うほどのボリュームのナイロンマフラーなど機能的でありながらモードな印象のスタイリングを提案。DAILY USEでは、「素材の良さ」「着心地」「遊び心」をキーワードに、抗菌防臭や防しわ加工を施したロングシャツやブラウス、防汚加工を施したホワイトのロングスカートなど洗練された印象のアイテムが登場した。COMFORTABLEでは、環境負荷を低減する生分解性素材やUVカット素材、接触冷感素材などを使用したニット、スウェット、ジャージーをラインナップ。サステナビリティと快適な着心地の両立を目指した。

デビューコレクションは7月上旬にオープンする公式サイトで予約販売した後、9月に店舗と公式オンラインストアで発売。新店舗は都内に開店予定で、「地球に還る」をテーマにした循環型空間を構想している。またブランド始動後は、商品の補修に対応するリペアプログラムや音楽家の坂本龍一氏が創立し、建築家の隈研吾氏が代表を務める森林保全団体「モア・トゥリーズ」と協業した寄付プログラムを実施し、長期的な着用を前提とした提案を行うという。