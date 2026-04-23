テレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）の初のリアルイベントが、7月4日に東京・星陵会館ホールで開催されることが決定した。タイトルは「孤独アジト presents 独祭」で、昼と夜の2公演行われる。

誰にもこびずに真っすぐ自分を貫いて強く生きる、井口浩之（ウエストランド）と吉住の2人が孤独を笑い飛ばしてとことん語り合う様子が話題の本番組。イベントではいつもの反骨トークに加え、賞レース王者2人が夢のネタ共演を果たす。昼公演ではコント、夜公演では漫才を一度限りで特別披露する。一人でも楽しめる、この夏最大の孤独イベントになりそうだ。

▼井口浩之 孤独アジトのイベント。孤独な気持ちが解消されるものになるのか、それとも、より孤独を感じるにものになるのか。それは僕らにも分かりません。なぜなら、まだ何も決まっていないから。ただ、僕と吉住で、コントと漫才をやることは決まっています。おもいっきり笑う事は孤独でも許されている権利だ！笑わせられるように、頑張ります！

▼吉住 孤独な人々がわらわらと集まる。そんな希望に満ちあふれたイベント、参加する以外に選択肢がありますか？イベント後、「井口と吉住、生で見たらオーラやばかった…」「テレビで見るより顔ちっちゃ…！！」「俺、生で井口と吉住見たことあるからね〜！」なんて言葉を皆さんが発することは決してないと断言できます。が、孤独を背負うわれわれを見て、皆さんの自尊心をすくすく育てられるかもしれないし、もしくは、少しだけ仲間意識というものが芽生えるかもしれません。まぁ、とりあえず、やってみてからのお楽しみ！