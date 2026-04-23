9月4日からドイツで開催

9月4日からドイツで開催されるバスケットボール女子のワールドカップ（W杯）の組み合わせが日本時間22日早朝に決定し、日本はスペイン、ドイツ、マリと同じ1次リーグA組に入った。ファンからは期待の声が上がっている。

日本は世界ランク10位。同じA組には同6位のスペイン、11位のドイツ、18位のマリが入った。世界ランク1ケタの国が1か国なのはA組のみで、SNS上のファンから様々な声が上がった。

「選手、スタッフはどう思ってるか分からないけど個人的には1番期待できるグループに入ったと思う」

「実力が拮抗してる紙一重のグループに入った印象。初戦のマリ戦が大切！」

「どうにもならないグループではないけど、簡単なグループでもない」

「どのグループもきつそう」

日本バスケットボール協会はコーリー・ゲインズHCのコメントを発表。「日本のバスケットボールを世界の舞台でお見せできることを、大変光栄に思います。本大会までおよそ4か月あるので、チームとして改善していくことはもちろん、対戦相手についても丁寧にスカウティングしながら、万全の準備をしていきます」などと闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）