大航海時代以降、地球規模で生じた人類の大移動。それは多くの衝突とともに、新しい文化を生んだ。ニューオリンズ、ニューヨーク、リオ、ラゴス。大都市を舞台に、ジャズをはじめとするポピュラー音楽の時代が幕を開ける。ジャズ誕生の地として知られるニューオリンズでは、意外な人物が「新しい音楽」を「耳撃」していた――。音楽評論家の村井康司氏の新刊『世界史はジャズで踊る』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。

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ラフカディオ・ハーンの手紙から

〈〈「ティグ、ティグ、マラボアン／ラ・シェルマ・シュ・タンゴ／レジューム！」 私は黒人の看護婦にその歌の意味を尋ねました。彼女は笑って首を振って「これはヴードゥーの歌です。私はそれが何だかわかりません」「ヴードゥーの歌を知らないのか？」「ヴードゥーの歌は知っていますが、その意味はわかりません」 次に彼女は今まで聞いたこともないような、荒唐無稽で奇妙な小唄を歌いだしました。私はその言葉を書き留めようとしましたが意味がわからないので、フランス語の発音に従って音だけを書かなければなりませんでした。 「ヨ・ソ・ダン・ゴド／エル・マンデ／ヨ・ソ・ダン・ゴド／エル・マンデ／エル・マンデ／ティガ・ラ・パパ／ノ・ティンゴディセ／ティガ・ラ・パパ／ア・タンゴアイエ／ア・タンゴアイエ／ア・タンゴアイエ」 ルイジアナ州のクレオールの伝説、口碑、歌を収集するという、成功するとはとても思えないが、熱意を感じるプロジェクトを始めました。残念ながら、私はお金―たくさんのお金―なしには、これを徹底的に行うことはできないでしょう。しかし、いいところまでは出来ると思っています。〉（村井訳）〉

これはラフカディオ・ハーン（1850〜1904）が、1878年に友人の音楽批評家、H・E・クレービエルに出した手紙の一部です。アイルランド人の父とギリシャ人の母の間にギリシャで生まれアイルランドで育ったハーンは、19歳のときにアメリカに渡り、シンシナティで新聞記者として過ごしたのち、1877年にニューオリンズにやってきました。



来日前、クレオール文化の熱心な紹介者だったラフカディオ・ハーン

複雑な生い立ちを持ち、自分のアイデンティティが不安定なものだ、という自覚を持っていただろうハーンは、ニューオリンズからカリブ海のマルティニークに渡って2年間滞在し、1890年にアメリカを離れて日本へと旅立ちます。結果的に終の棲家になった日本で、ハーンは『怪談』を始めとする本を書き、日本人と結婚して「小泉八雲」になったわけです。「ディアスポラ（離散者）」として世界を経巡ったハーンは、常に外からの観察者として滞在地でのさまざまな出来事や文化、風俗を凝視し続けていたように思えます。最後にたどり着いた「日本」が、彼がやっと出会った安住の地だったのかもしれませんが……。

ハーンはニューオリンズの文化、特にクレオール（フランスあるいはスペイン系とアフリカ系の混血）の風俗や音楽に興味を示し、新聞や雑誌に数多くの文章を書くのみならず、クレービエル宛の手紙にクレオールの音楽についての報告や感想を熱心に書き綴りました。

ニューオリンズは、1718年にフランス人が建設した町です。1763年、英、仏、スペインの間でパリ条約が結ばれ、一時、フランス領からスペイン領になりました。このパリ条約は欧州での七年戦争、北米でのフレンチ・インディアン戦争など複合するヨーロッパ諸国の覇権争いにケリをつけたもので、これによってイギリスはインドと北米大陸のイニシアティヴを確立しました。

さらに1801年、ナポレオンが再びフランス領に戻しましたが、最終的には1803年に「ルイジアナ」というカナダ国境からニューオリンズまでを含む広大な地域をアメリカに売却します。これによってニューオリンズははじめてアメリカ合衆国の一部になりました。

ですので、ニューオリンズには元々フランス系の人がたくさん住んでいました。また、アフリカから連れてこられた人たちとその子孫たちもたくさんいましたし、さらにはアフリカン・アメリカンとフランス系、スペイン系を主とする白人との混血の、「クレオール」と呼ばれた人たちも住んでいました。

ハーンの手紙に登場する「ヴードゥー」は、アフリカの宗教がハイチで変化し、ニューオリンズに渡ってきた民間宗教のことです。今でもニューオリンズの街には「ヴードゥー・ショップ」があり、惚れ薬だのおまじないの道具だのを売っています。

クレオールの歌について、ハーンはクレービエル宛の別の手紙にこんなことも書いています。

〈〈クレオールの音楽は、しばしばフランスの作曲家によって作り直されるとはいえ、ほとんどが黒人の音楽であることをお伝えしなければなりません。ルイジアナやアンティル諸島のフランスやスペインの血を引く奴隷たちがいなければ、クレオールのパトワ（注：フランス語をもとにした現地語）もクレオールのメロディも生まれなかったでしょう。ニグロの歌の憂鬱さ、震えるような美しさ、奇妙さは、フランスの影響によって軽快になり、スペインの影響によって和らげられ、深みを増したのです。〉〉

ハーンが強く興味を惹かれた「クレオール」は、フランス系またはスペイン系の白人とアフリカ系の混血の人たちですが、その多くはカリブ海のフランス領、スペイン領の島々の出身でした。このクレオールのルーツをたどると、「ジャズ」を生み出した世界史の大事件につきあたります。

ここで登場する「ヴードゥー」は、アフリカの宗教がハイチで変化し、ニューオリンズに渡ってきた民間宗教のことです。今でもニューオリンズの街には「ヴードゥー・ショップ」があり、惚れ薬だのおまじないの道具だのを売っていますので、ニューオリンズのお土産にぜひ。

クレオールの歌について、ハーンはクレービエル宛の別の手紙にこんなことも書いています。

〈〈クレオールの音楽は、しばしばフランスの作曲家によって作り直されるとはいえ、ほとんどが黒人の音楽であることをお伝えしなければなりません。ルイジアナやアンティル諸島のフランスやスペインの血を引く奴隷たちがいなければ、クレオールのパトワ（注：フランス語をもとにした現地語）もクレオールのメロディも生まれなかったでしょう。ニグロの歌の憂鬱さ、震えるような美しさ、奇妙さは、フランスの影響によって軽快になり、スペインの影響によって和らげられ、深みを増したのです。〉〉

天才ゴットシャルク

ハーンは黒人のピアノ演奏について、おもしろいことをクレービエルへの手紙で書いています。

黒人が楽譜なしでピアノを弾くのを聞いたことがありますか？ ここには珍しがられているクレオールの黒人が何人かいて、僕らはときどき彼らにワインを一本おごって、来てもらって演奏してもらいます。彼らはピアノをバンジョーのように使うんです。バンジョーの演奏としてはいいんですけど、ピアノの演奏とは言えませんね。（1881年）

まさに「ピアノをバンジョーのように使う」曲を、ニューオリンズ生まれの作曲家でピアニスト、ルイ・モロー・ゴットシャルク（1829〜1869）が書いています。タイトルもそのものずばり、「ザ・バンジョー」（1853年）です。

ゴットシャルクは若くして天才ピアニストと呼ばれ、フランスに留学してサン・サーンス、ベルリオーズ、リストなどと知り合い、ピアノと作曲を学びました。カリブ海の島々や中南米でも暮らし、亡くなったのはブラジルのリオ・デ・ジャネイロでした。

ニューオリンズやカリブ海、ブラジルなどの民俗音楽を巧みに採り入れ、20世紀のポピュラー・ミュージックを150年以上前に先取りしたかのようなゴットシャルクは、ほぼ同時代にヨーロッパ各国に輩出した、「国民楽派」と呼ばれる作曲家たちと同じスタンスだったと言えるでしょう。ゴットシャルクの作品は近年とみに高く評価されるようになり、アメリカン・ポップ・ミュージック界の巨匠にして奇才であるヴァン・ダイク・パークスがゴットシャルクを深く敬愛していることは広く知られています。「ザ・バンジョー」以外の代表的な曲には、ニューオリンズやカリブ海のクレオールたちのダンスからヒントを得たピアノ曲「バンブーラ」、現在でもラテン音楽の基本的なリズム・パターンである「クラーベ」のリズムを使用した管弦楽曲「熱帯の夜」などがあります。

ラフカディオ・ハーンも、ゴットシャルクの音楽を高く評価し、そのことを何度もクレービエルへの手紙に書いています。間違いなく、ハーンはゴットシャルクの「ザ・バンジョー」を念頭に置いて、クレービエルへの手紙に「バンジョーのようなピアノ」の話を書いたのでしょう。残念ながら二人が相まみえることはありませんでしたが、もし会っていたら意気投合したのではないでしょうか。ひとところに落ち着くことなく、ディアスポラとして生涯を送った、という点でも二人は似ています。

ハーンがニューオリンズで暮らしていた1877年からの約10年間は、まさにジャズが生まれようとする時期です。

〈西洋の侵略、奴隷貿易―― 新しい文化を生んだ歴史の激しいうねり！〉へ続く

（村井 康司／文春新書）